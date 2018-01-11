说了这么久的智能家居，今年终于给“智商”充值了

毫无疑问，从本届CES2018展会上展出的各类产品来看，今年的CES2018仍然是打着智能的旗号来的。

海尔SMART HOME示意图

特别是在智能家居方面，与往年“雷声大，雨点小”不同，今年CES2018上的智能家居行业呈现一个爆发式的增长。大家都不再只是带着单纯的一件或几件家电产品前来，而是带来了一整套的智能家居解决方案。说了这么多年的智能家居，今年终于要火了么？先让我们来看看在本次CES2018那些智能家居的表现吧。

三星：SmartThings

作为CES上的常客，三星今年在智能家居领域有着非常大的动作，提出了“智能物联网”的概念，试图让家电、数码、移动设备甚至是汽车等产品糅合到SmartThings平台下实现完全无缝的互联互通。

三星用Bixby连接一切

此外，三星还将升级后的Bixby语音助手引入到了除了手机之外的更多电子产品上，以减少我们在操作时的交互难度。比如三星全新的smart refrigerator智能冰箱，我们就可以通过它来控制家里的灯光、恒温计甚至是监控摄像头等，另外还能利用Bixby识别不同使用者的声音信息，可以制定出专属的料理方案。

LG：ThinQ

与三星来自同一国的LG也在本届CES2018展会上发布了自家的人工智能平台——ThinQ。支持语音和图像识别，通过深度学习让产品更加智能。此外，LG还与谷歌、亚马逊合作，将谷歌助手引入OLED电视、无线AI音箱、智能耳机等，当然，用户还可以利用LG冰箱来控制其他厂商的loT设备。

LG推出全新的人工智能平台ThinQ

比如LG这次发布的InstaView ThinQ智能冰箱就可以通过一块超大尺寸的触控屏，来实现一系列的智能化应用。痛时我们在不用打开冰箱门的情况下，只要轻敲屏幕两下，就能查看冰箱内的存储情况。

海尔：一站式智慧成套解决方案

说完国外企业自然也要回头来说说我们国内的企业。此次征战CES2018展会的国内企业可真不少，其中就包括不仅在国内，在全球智能家居领域都有一定影响力的海尔。此次他们带来了全球首个一站式智慧成套解决方案，以此来解决智能家居“碎片化”的问题。

海尔IoT具体解决方案展示

海尔的这一站式智慧成套解决方案已物联网技术为基础，整合了客厅、厨房、浴室等与我们生活息息相关的实用场景。此外，海尔的智能家居平台“U+”还推出了新的IoT硬件模块，让开发者和生态服务方可以通过U+平台直接转型物联网。

华为：HiLink

如果说前面这些都还是正经家电行业的，发展智能家电还理所当然，那作为全球领先的信息与通信解决方案供应商华为也参与到了智能家电的发展，就让人非常目瞪口呆.jpg了。后来我们才发现，原来华为带来的不是标有华为logo的家电产品，而是基于Hi link、路由器、人工智能芯片的智能家居系统。

华为已于100家品牌合作

华为作为一家以网络设备起家的公司，非常强调设备可连接性的问题，而在5G时代、智能家居时代，如何用自家的Hi link协议把更多智能设备连接在一起是他们目前最想做的事。华为目前已经和一百家品牌合作，实现跨品牌的智能家居互联，共实现约有300多种产品，而到了今年年中，华为表示将达到1000家产品。

长虹、海信：中国军团组队而来

相比起以往几届CES，今年参加CES2018展的中国“家电军团”特别多。这其中就包括长虹和海信。说到这两家企业，别说外国人，就算是很多国人或许仍然停留在这是两家电视企业的概念里，但现在无论是海信还是长虹，在本届CES2018展会上都带来了自家的智能家居解决方案。

海信智慧家居展示

比如海信的智慧家居就是以海信的家电为核心，根据智能家居产品的功能不同分为：环境监测类、智能安防类、智能控制类，可以说几乎覆盖到了我们生活的方方面面。而长虹则在展区构建生活场景体验，让参观者可以直接感受到人工智能家电带来的科技体验。

长虹智慧安防展示

炫技之外更多是以人为本

与早年间将实现与手机互联，用手机操控就叫“智能家居”相比，现在的智能家居显然“智商”提高了不少，已经是有设备来主动帮你分析问题，并解决问题。说到底，还是以人为本，才是智能家居行业的正途。