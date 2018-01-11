软银剑指高空太阳能无人机，与AeroVironment成立合资公司

IT之家1月11日消息 美国国防和商用无人机领域领导者——美国航空环境公司（AeroVironment）宣布成立合资企业HAPSMobile。

HAPSMobile成立的目的是发展高空、长航时的太阳能动力商用无人机，也就是大家常说的“高空伪卫星（high-altitude pseudo-satellites,简称HAPS）”，据悉，HAPSMobile将提供高达约6500万美元的资金来研究“高空伪卫星”。

实际上，HAPSMobile是由日本电信和互联网巨头软银控股的日本企业（软银占有HAPSMobile 95%的所有权），而AeroVironment公司则是通过出资500万美元，以获得HAPSMobile 5%的所有权。

“这对于航空环境公司来说是一个历史性的时刻。我们知道，凭借着遥感技术、新一代物联网技术等，高空长航时无人机平台可以为世界各地无数群体和数百万人民创造重要价值。”AeroVironment负责人表示，希望能够通过成立HAPSMobile，在过去几十年的经验基础上进一步发力，把太阳能无人机技术的价值带给大家。

其实早在上世纪80年代，AeroVironment就提出了高空太阳能无人机的概念，AeroVironment在高空伪卫星领域有着不可忽视的地位，目前软银和AeroVironment已同意向HAPSMobile授权某些背景知识产权（与合作研究相关的，在合作研究项目开始前各方已各自取得的知识产权）。根据协议HAPSMobile将拥有在全球发展商业应用的知识产权，而AeroVironment将拥有除日本以外，发展非商业应用的知识产权，且有在未来为HAPSMobile设计和制造飞行器的专有权利。