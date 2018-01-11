CES 2018：国家队未来对手，会打乒乓球的人工智能机器人

人工智能相信是今年CES上最为火热的主题之一。全球知名自动化控制及电子设备制造厂商欧姆龙（OMRON）就在今年的CES上展示了一台人工智能乒乓球机器人——Forpheus。

(截图自：YouTube)

早在2014年，欧姆龙便开始着手研发人工智能机器人，旨在帮助球员练习乒乓球。2016年，Forpheus就被吉尼斯世界纪录认定为“全球首台乒乓球教练机器人”。

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虽然市面上已不乏各种出色的乒乓球训练机器，如智能乒乓球训练机器Trainerbot，就是一款能够通过APP控制不同球速和旋转的乒乓球训练机器。但是这些都是发球机器，而Forpheus却能实现与运动员对打。若要实现对打必须要求机器在极短时间内完成三个动作，分别是：看、想、打。

首先是看，也就是观察乒乓球的位置。Forpheus模仿人类视觉系统在三维空间观察物体的方式，左右两侧各配备一个摄像头，以每秒80次的频率捕捉乒乓球的位置。除了左右两个摄像头外，Forpheus中央还配备了一个用来侦测运动员身体动作的摄像头。

(截图自：YouTube)

当捕捉到球的位置后，接下来要做的便是想，也就是分析接下来要进行的动作。在捕捉球位置的同时，Forpheus以同样每秒80次的速度计算球的速度和旋转，从而高精度地预测球的轨迹。再在千分之一秒的时间内作出击球的时间和方向的决定,然后向机器发出动作指令。

另外，根据上述所提及到的第三个摄像头所捕捉的运动员动作的特征，结合AI深度学习，实时对球员的水平作出评估，并动态调整出球难度，最大限度地激发运动员的能力。

(截图自：YouTube)

在收到动作指令后，Forpheus的动作执行机构便会做出反应。Forpheus的机械臂采用的是包装工业用机械臂Parallel Link Robot。该款机械臂配备一个五轴电机，在接收到指令后会以0.1mm为单位控制机械手臂进行快速的移动、击球等动作。在最新的更新中，欧姆龙还为Forpheus配备了另一只机械臂，能够实现在空中发球的动作，从而使体验更为真实。

(截图自：YouTube)

除了出色的的对打能力外，Forpheus充满温情的交互也是一大亮点。球台的中间配备一整块LED屏幕作为球网。屏幕中会不时显示出鼓舞运动员的信息。无论你是入门的菜鸟，还是需要进阶的高手，都能从这块屏幕中获得温暖的鼓励。最重要的是，就算你菜得让人发指，Forpheus也不会放弃你，甚至不会有半句怨言。

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让AI更有温度相信已经成为很多AI研发商一个很重要的考虑因素。据欧姆龙介绍，Forpheus的研发是依据欧姆龙创始人Kazuma Tateisi提出的SINIC理论，而SINIC理论所代表的人与机器和谐结合也正是欧姆龙的管理指南针。让运动员感受到来自机器的温暖，也是欧姆龙研发Forpheus的一个重要目的。欧姆龙为此拍了个视频，创造了一个完整的场景，让大家想象如何让这个温暖的乒乓球教师融入到人们的生活中。大家可以感受一下。