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腾讯AI机顶盒亮相CES 2018：“妲己宝宝”任语音助手

2018-1-11 21:25:55来源：TechWeb作者：唐文责编：守一评论：

【TechWeb报道】1月10日消息，近日CES 2018国际消费电子展在美国拉斯维加斯正式拉开大幕。在参展的近5000家企业中，由腾讯视频和创维数字联合打造的“企鹅极光盒子”首度亮相，这是一款融合腾讯最新人工智能技术的AI语音机顶盒。

作为全球规模最大的科技盛会之一，拥有51年历史的CES展今年共吸引了4854家企业参展，涵盖人工智能、物联网、智慧城市、无人驾驶、大数据等前沿创新产品，卡西欧户外运动智能手表WSD-F30、德国FEV智能车辆自驾技术、本田3E概念机器人等“黑科技”产品将尽数登场。

首次登陆CES展的腾讯视频，携新品“企鹅极光盒子”亮相拉斯维加斯。据了解，“企鹅极光盒子1s”的外观是网友耳熟能详的腾讯企鹅Logo“进化”的产物。

这款打扮成怪奇鹅模样的产品，覆盖腾讯视频海量正版资源，更包含“企鹅极光盒子1s”用户专属特权，即使你是腾讯视频普通用户，也能享受到免费高清正版资源，1080P、4K蓝光画质任意看。热门大剧播不停，院线电影无缝连接，更有少儿专区、NBA、王者荣耀等专享内容同步更新。

值得一提的是，“企鹅极光盒子1s”拥有人工智能语音搜索功能，由企业级人工智能实验室——腾讯AI lab研发的语音识别系统，其准确率高达97%。用户可通过语音轻松进行视频点播、播放控制、切换频道、按照明星姓名找片、听音乐、查天气等操作。对于“企鹅极光盒子1s”的语音助手，其AI语音合成系统（Text To Speech）的声音，属于中国第一手游“王者荣耀”中的热门角色“妲己”。

在硬件配置上，“企鹅极光盒子1s”采用业内技术最成熟的CPU之一Amlogic S905，兼容性非常稳定。在播放4K视频时，无论是快节奏的高速视频，还是静动态画面，每个画面细节有着更清晰、层次分明。

据腾讯视频助理总经理黄晓军介绍，腾讯视频一直致力于把用户与科技、内容连接在一起，希望为科技大潮下的客厅场景带来一款新鲜有趣的AI产品。在CES 2018上亮相后，“企鹅极光盒子1s”将于1月18日在京东启动预售。

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关键词：腾讯AI机顶盒

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