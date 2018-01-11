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2018 CES：佛吉亚发布未来数字化驾驶舱

2018-1-11 23:04:07来源：IT之家作者：辛巴责编：辛巴评论：

IT之家1月11日消息 近日，在2018 CES消费电子展上，法国标致雪铁龙集团旗下汽车零部件企业佛吉亚发布了其研究的最新的未来驾驶舱技术。据悉，该技术引用了完整的数字化交互模式以及软件运算的基础。

佛吉亚表示，这套技术采用了通用型架构和智能系统，在进入驾驶舱之前，用户的个人信息会通过云端存储的方式与车辆进行智能互联。当进入驾驶舱后，系统会根据云存储中用户的喜好以及驾驶习惯，进行扶手、音频以及灯光氛围的调节。基于这种理念，佛吉亚对整套的驾驶舱舱内体验进行了包括触摸以及声控技术全方位智能化设计，佛吉亚表示将为未来的汽车安装这种“未来座舱”。

值得注意的是，这个未来驾驶舱将配置了佛吉亚第二代智能座椅（Active Wellness 2.0），配有传感器系统，会智能化地分析驾乘人员的身体状态数据，并通过判断驾驶员的疲劳程度做出提醒。同时在自动驾驶模式下，车内用户可以不再保持面朝前方的坐姿，这款智能座椅将提供更多角度的倾斜和旋转。值得一提的是，为了配合自动驾驶技术，当驾驶员从驾驶模式转为自动模式后，舱内的显示屏会自动从驾驶员一侧滑到中央位置。

伴随着技术的不断提高，佛吉亚不但针对车辆能源系统做出了创新，还对未来驾驶环境做出了新的定义。

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关键词：自动驾驶蔚来数字化

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