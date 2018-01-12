CES 2018：看外国人用中国话嗨撩百度raven H

今年的CES似乎格外热闹，智能音箱、语音助手算是真正成为现象级话题，各个产品的技术和功能都达到了令人惊艳的程度。美国时间1月9日，在CES 2018百度DuerOS展台上，一位“歪果仁”用半生不熟的中文汉语唤醒了渡鸦raven H后，跟着播放的迈克尔杰克逊经典曲目《Billie Jean》手舞足蹈嗨起来。

—“shall do shall do（小度小度）”

—“嗯，在呢”

—“Michael Jackson”

—“为您播放Michael Jackson《Billie Jean》……”

raven H展览视频：请点此观看。

说起要让外国人说中国话，似乎大家都对华语女子团体S.H.E演唱的一首嘻哈风格的快歌《中国话》很有印象，

伦敦玛丽莲买了件旗袍送妈妈 莫斯科的夫斯基爱上牛肉面疙瘩 各种颜色的皮肤各种颜色的头发 嘴里念的说的开始流行中国话 多少年我们苦练英文发音和文法 这几年换他们卷着舌头学平上去入的变化 平平仄仄平平仄 好聪明的中国人好优美的中国话 ......

而这首歌的火爆时间是2007，现在十年过去了，越来越多的外国人开始学习汉语和中国话，百度raven H智能音箱这次却是通过AI语音助理的方式吸引了国外用户的注意力。

根据此前IT之家报道，raven H内核搭载了百度DuerOS 2.0，目前已有50余项原生技能，150余项第三方技能，渡鸦还在DuerOS 2.0平台上为raven H深度定制了音乐、视频、生活资讯和智能家居等场景。参观者只需使用唤醒词“小度小度”，即可在现场通过语音对话方式体验知识问答、生活助手、影音点播、智能家居控制等多种功能。

与一般智能音箱产品不同的是，渡鸦将raven H顶部独特可拆卸式的Touch定义为产品的“大脑”，它结合了最新的语音控制技术与手势触控，是渡鸦为用户打造的随走随用、更为自由的“移动控屏”。此外，用于连接Touch的Dock接口，则为产品功能未来的延伸和拓展留出了无限的操作空间。

虽然渡鸦的raven H在去年的11月16日才正式发布，但是自从发布以来，由于其凭借着灵活多变的形态设计，搭配多彩且富有质感的材料，给人带来耳目一新的感觉。基于软硬一体、模块化等设计，raven H也入选了《【IT之家评选】2017年度最具特色的五佳智能音箱》。

raven H是一款将科技和艺术融合的全新高端AI硬件，尺寸很小、很时尚，外观设计由渡鸦与瑞典Teenage Engineering公司合作完成，更是由Kalix 9950纤维、TYMPHANY扬声器、高性能的稀土磁铁、俄罗斯UKP纸浆等先进材料及工艺打造而成。raven H用色大胆、材料新颖、做工精巧、造型前卫时尚。

这次在CES 2018上，百度发布展示了无人车、Apollo 2.0、DuerOS 2.0等重大项目，raven H等智能硬件也吸引了众多现场观众的驻足和关注，随处可以听到外国人唤醒“小度”的声音。渡鸦raven H也成为这些外国人重点"调戏"的对象。不少“歪果仁”还好奇地用中文和渡鸦raven H“探讨”起了中国名曲，他们为自己能用中文唤醒“小度”感到非常惊喜和兴奋。

—“shall do shall do（小度小度）”

—“嗨”

—“我要听最炫民族风”；

— “shall do shall do（小度小度）”

— “嗯，在呢”

—“茉莉花”

……

不仅如此，国外媒体也对百度的这款raven H智能音箱硬件非常感兴趣，《华尔街日报》特别制作专题发文评价raven H为“Best of CES”：