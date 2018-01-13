华为智能手表专利曝光：边框支持触控

IT之家1月13日消息 华为针对智能手表的触摸感应边框专利获得了世界知识产权组织（WIPO）的通过。根据该文件，手表的边缘将有八个区域，当以各种组合触发时，可以发送各种命令。

图片显示边框将被分成八个对称的区域，屏幕上下还有两个物理按键区域，这些边框将支持触摸感应，能够对内容进行放大和缩小，甚至还支持压力感应，这种操控方式还是很有创意的。

华为已经开发出一种技术，可以使该功能在任何材料上使用，表圈可以是不锈钢，塑料，铝或陶瓷，而表带可以是橡胶或皮革。