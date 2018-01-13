华为智能手表专利曝光：边框支持触控

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月13日消息 华为针对智能手表的触摸感应边框专利获得了世界知识产权组织（WIPO）的通过。根据该文件，手表的边缘将有八个区域，当以各种组合触发时，可以发送各种命令。
图片显示边框将被分成八个对称的区域，屏幕上下还有两个物理按键区域，这些边框将支持触摸感应，能够对内容进行放大和缩小，甚至还支持压力感应，这种操控方式还是很有创意的。
华为已经开发出一种技术，可以使该功能在任何材料上使用，表圈可以是不锈钢，塑料，铝或陶瓷，而表带可以是橡胶或皮革。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10