从健身到救人，CES2018上这些鞋没有语音助手也智能

AI应该算是本届CES2018最热的词，汽车、音箱、电视、冰箱、耳机、手表，不带上智能两个字，都不好意思在展会上和人打招呼。但是说到AI最接地气的应用，那就要数鞋类了，毕竟，它们天天亲吻着大地啊。

物联网无处不在 Vivobarefoot赤足跑鞋能提高跑步技术

这款有物联网功能的赤足跑鞋由Vivobarefoot公司和Sensoria公司合作设计，装备了4片号称全球最薄压力传感器。除了一般智能跑鞋都能测量的速度、步频等数据，Sensoria提供的压力传感器还能监测落地时的冲击力、左右脚的平衡性甚至脚趾的受力情况，所有这些数据跑者都能通过耳机实时听到，也能通过App同步到智能手机，对跑步爱好者提高自己的技术非常有帮助。这款跑鞋将在今年第二季度上市，不过两家公司都没有透露价格信息。

关爱独居老人摔倒有提醒的E-vone智能鞋

法国公司E-vone针对独居老人推出的一款智能鞋。这款长相普通的鞋里藏着能监测摔倒的加速计和陀螺仪、GSM芯片，以及GPS/LoRA天线，看到这配置，它的工作原理就很好理解了。当加速计和陀螺仪监测到老人摔倒后，通过GSM网络发送消息给紧急联系人，同时GPS还能提供具体的位置信息。从功能上看，这款智能鞋不只独居老人，独自徒步、在偏远地区工作的人也都能用上。E-vone智能鞋将在法国首先上市，每月30欧的租金含摔倒提醒服务，鞋子可以每年换新。

智能跑鞋会不会没电？Under Armour表示续航长过鞋的寿命

Under Armour在CES2018上发布了两款第三代智能跑鞋Hovr Phantom和Hovr Sonic。两款跑鞋都装有加速计和陀螺仪，可以提供距离、步频、步幅等数据，通过蓝牙传输到手机。由于自带存储空间，跑步时即使没带手机，也可回家后再同步。Under Armour宣称传感器只在开始跑步后启动，所以电池能用到鞋子穿坏。这两款鞋售价分别为100美元（约650元）和150美元（约1000元），已经在美国上市。

造福糖尿病足患者Motus Smart高筒露趾靴其实是医疗器械

意大利医疗器械厂商Optima与Sensoria打造的全球首款糖尿病足专用智能鞋。这款智能鞋能监测病人是否准照了医嘱，同时减轻糖尿病足的足部溃疡，并将相关信息发送给医生。两家厂商希望这款鞋能减少糖尿病足病人被截肢的几率。

看了上面四款鞋，你可能会觉得它们不够智能，并不像其他的AI产品一样标配亚马逊Alexa、谷歌助手，又是语音控制又是机器学习。不过无论是提高跑技、提醒摔倒、还是缓解糖尿病足溃疡，这些最接地气的智能产品能对不同人群有着不同的作用，这就够了。