泰格豪雅推新款智能手表：Intel“阿童木”+AMOLED屏幕

当TAG Heuer（泰格豪雅）在去年年初推出旗下 Connected Modular 45 智能手表时，我曾表示它可能会是我手腕上唯一一款Android Wear智能手表。

Connected Modular 45

当然，我说谎了，因为1500美元起，到最高7000美元的售价，我的两条手臂已经都剁没了，哪里还有地方戴表。不过，TAG Heuer在不到一年的时间里，又推出了另一款Connected Modular系列的智能手表，Connected Modular 41。

Connected Modular 41

从命名上就能看出，Connected Modular 41的表盘为41mm，虽然体型仍不算小，但还是要比Connected Modular 45小巧得多，也容易让更多的人接受。

Connected Modular 41也和45一样，采用了模块化设计，TAG Heuer为Connected Modular 41准备了7个表身，并搭配了9中不同颜色的可更换表带，其中包括粉色，白色皮革以及蓝色三种新的配色。

当然，既然是TAG Heuer出品的手表，形容它时自然少不了奢华这两个字，因为觉得它是块智能手表而担心品质的潜在购买者大可放心，Connected Modular 41和45这两块手表依然具备着TAG Heuer的高级制表工艺。

Connected Modular 41拥有一块390×390的AMOLED圆形显示屏，像素密集度达到了326ppi，最高亮度能达到350尼特。表盘上覆盖着蓝宝石玻璃，表身则是由钛合金以及黄金等昂贵的金属材料构成，奢华感和耐用性得到了很好的兼顾。

此外，Connected Modular 41在一些配置方面也有所提升，缓存和存储空间分别从Connected Modular 45上的512RAM和4GB提高到了1GB和8GB，不过从官网上来看，处理器似乎依然是英特尔的Atom Z34XX。

其他配置方面，它基本就是个小号的Connected Modular 45，5ATM防水能力，蓝牙4.1，NFC，Wi-Fi以及GPS功能等也没有缺失，但体型较小的它，可以更好的进行穿搭。

不过最重要的是，Connected Modular 41的起售价为1200美元，相比Connected Modular 45还是便宜了不少。

这里不再预测智能手表未来的走势，只想说，面对奢侈品品牌依然坚定的推出智能手表这件事，想要同时拥有奢华感和科技感的土豪们，掏钱吧。