外媒：苹果手机让儿童成瘾，但智能音箱不会

1月15日消息，据CNBC网站报道，虽然投资者正向苹果公司施压，要求苹果解决青少年手机成瘾问题，但专家们对谷歌和亚马逊语音控制智能音箱的未来感到更加乐观。

亚马逊和谷歌都有着雄心勃勃的目标，Echo和Google Home都想要改变你管理生活、控制住宅的方式，使用人工智能（AI）为你的语音指令添加越来越多的能力。但在最基本的情况下，它们只能帮你花更少的时间在屏幕上打字。正如苹果当前审查所强调的那样，当涉及到孩子时，这一点尤为重要。

研究儿童与智能技术互动的康奈尔大学研究员Solace Shen表示，她认为这些设备上的教育和娱乐内容不会像智能手机那样吸引孩子。她解释说：“使用语音设备与成人或其他孩子玩游戏时，不会让你专注于屏幕上，所以互动会鼓励你互相看对方，互相关注。这是这些语音系统的独特优势。如果它们的设计是正确的，它们可以不引人注目，只有在需要的时候才会加入会话。”

谷歌和亚马逊都已经有了大量的儿童内容，包括Trivia游戏、故事以及与来自芝麻街或迪斯尼的角色互动问答等。他们也都有办法为年幼的孩子建立档案，让父母可以更容易地监控孩子的使用情况，以及孩子们能接触到什么内容。而且两家公司都计划在来年继续增加内容。

Google Home产品经理沙哈(Raunaq Shah)在去年年底表示:“你将会看到，我们在2018年将为孩子及其家庭提供的体验和内容上加大投入。对我们迄今为止推出的功能的接受程度将越来越高，我们真的可以让孩子和家庭的体验变得更好。”

沙哈还强调这些设备的公共性质，它们会让孩子们感觉更舒适，让父母更好地控制和管理孩子的搜索历史以及他们可以听到的答案。另外，当你打开手机的时候，孩子们也在享受娱乐或接收信息的同时，却不会收到推送通知。

社会学家、单身母亲网站ESME的创始人玛丽卡·林德霍姆（Marika Lindholm）说：“如果你观察孩子们使用智能手机的场景，会发现所有的铃声和口哨声都是如此的诱人和令人上瘾。而有了Echo或Google Home，就有了更多倾听和互动的机会。”

手机上的大量推送通知和社交应用会引发焦虑，据科技咨询公司埃森哲(Accenture)发布的一项新调查显示，有早期迹象表明，当人们使用智能音箱时，2/3的人使用智能手机的时间有所减少。

最后，父母必须拥有控制权。林德霍姆听说过这样的担忧，孩子们可能会把智能助手当成真人，并把它们当成类似父母的交谈对象。在布雷特·盖勒（Brett Gaylor）展示的简短视频中就有过这样的例子，该视频记录了他五岁的儿子对谷歌语音指令的痴迷。

当谷歌的沙哈表示，这段视频让他感觉“温暖和感动”的时候，有些人可能会认为这预示着稍微令人感到不安的未来。孩子们可以通过这些新设备学到很多东西，尤其是当这些助手们已经证明它们经常出错的时候，这的确有点儿可怕。

与此同时，有些家长抱怨说，因为你不需要说“请”或“谢谢”来控制这些设备，这就助长了不礼貌的行为。

此外，YouTube去年始终在努力让儿童内容不受干扰，这可能会让许多家长对其儿童设置心存警惕。然而，与其他任何技术一样，最终的责任是家长指导孩子遵守礼仪、设定限制和适度使用。

哈佛大学媒体与儿童健康中心主任迈克尔·里奇（Michael Rich）说:“你应该帮助孩子们塑造对它们进行认识，让它们认识到这只是一个工具，它能做什么，你应该如何使用它。”

就像CNBC采访的其他专家一样，里奇对智能助手技术的未来以及孩子们如何与它们互动抱有希望。他11岁的儿子最近用自己的钱买了Google Home，里奇很喜欢这种设备能在不像智能手机的情况下，帮助儿子解决问题。不过，他也承认，与智能手机不同的是，目前还没有任何真正的研究来探索这些智能音箱对儿童的影响。

互联网和技术成瘾中心的创始人、精神病学助理临床教授大卫·格林菲尔德博士（Dr. David Greenfield）总结道：“智能音箱推出的时间还不长，我们的陪审团还没有定论。但我确实认为，这些设备有可能让人上瘾。到目前为止，任何基于互联网的技术似乎都有令人上瘾的潜力。”