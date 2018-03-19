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Keep发布智能跑步机K1：售价1999元，主打社交

2018-3-19 17:03:17来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月19日消息，今天下午Keep在北京举行发布会，发布了旗下首款硬件产品—“K1智能跑步机”，这款跑步机的售价为1999元，可以与Keep App链接，实现跑步指导和社交的功能。

Keep是一款健身类的智能手机App，主要定位是提供健身教学、跑步、骑行、交友及健身饮食指导，另外这款软件还主打社交属性，App上会有健身达人、教练发布健身相关的文章，普及各种关于健身的知识。而此次“K1智能跑步机”也是Keep首次发布的智能硬件。

▲在外观方面，Keep K1采用极简设计，与传统跑步机相比K1的机身整体更纤薄，正面操作台仅8cm厚，支持可拆卸扶手。操作面板上，K1采用了一颗OLED显示屏旋钮，通过这个旋钮可一键空气启停、调节速度。

▲旋钮上有一个Lightning接口，可插上iPhone、iPad配合Keep App使用。

据Keep介绍他们为K1制作了KK成长体系支持个人任务系统、在线多人挑战和真实路线跑等多功能，另外K1跑步机可根据据课程编排自动调节跑速、语音指导跑步姿势，并对跑步结果进行分析。

Keep K1采用52cm宽的跑带，最高支持15km/h的配速。最高速度运转下，噪音为60dB。发布会上Keep表示K1通过了德国DIERS三位脊柱及姿势评估系统和比利时Footscan足底压力分布系统测试，官方表示K1的缓震性和稳定性均符合国际专业跑鞋评价标准。

除此之外，Keep还推出了KeepKit平台，即Keep的底层软件平台，K1为接入该平台的首款产品，官方表示未来还有更多智能运动产品登录这一平台。

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关键词：Keep跑步机

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