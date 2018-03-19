在AI的不懈努力下，我们的自拍照越来越不可信了

10年前用手机给自己拍照还是一件很看脸的事情，即使个人素质优异，最终拍出来的效果依旧可能影影绰绰不甚分明，伴随着前置摄像头的诞生和逐步升级，一些美颜、美图、美肤类App也应运而生。

而如今，智能手机直接把美颜这件事做成了系统自带，不搭配美颜模式的智能手机，现在大概已经快绝迹了。

如果你身边有乐于在社交网络分享自己照片的朋友，那么从五六年前看起，基本上能够感受到TA的颜值伴随着智能手机软硬件发展的一路提升。传统的45度仰角白皙效果甜美滤镜已经被时代抛弃，取而代之的则是效果更加自然，五官更加精致的随手自拍。

美颜从来没有过时，现在只是以更加隐蔽的方式存在于每一张自拍里。

（图片来源：Macworld）

在追求“照片里的自己更美”的群体里，年轻的女生是毫无疑问的生力军。卡西欧的“自拍神器”颜色粉嫩，价格甚高依然一度一机难求；一众美颜自拍App在软件下载排行榜上居高不下，装机必备软件中常年榜上有名，这也直接让手机厂商们嗅到了商机，把自拍这个需求进一步放大。

最早把美颜功能作为卖点的，并被中国消费者所熟知的国产手机品牌应该是OPPO和美图。在前置摄像头还被当作是视频通话的辅助工具的年代，这两个品牌先后推出了搭载高像素前置摄像头的产品U701和 MeituKiss，主打“美颜自拍”的宣传口号，直接把自拍提升到了最核心的地位，也戳中了广大用户的“少女心”。

此后，伴随着摄像头元器件和拍照算法的进步，用前置摄像头自拍变得越来越流行。不仅是在中国，整个亚洲市场乃至是欧美地区都催生出海量热爱自拍的用户群，各大手机品牌争先恐后地为自己的产品加入了自拍美颜的功能，就连曾一度是磨皮瘦脸大眼睛反对者的罗永浩，也在去年推出的坚果Pro 2中对美颜这块进行了重点强化。

当然这里还是有个例外，苹果iPhone 或许是目前唯一一家没有在自带相机APP中明确打出“美颜”和“美肤”字样的大众手机产品了，但这并不代表苹果不重视“拍人”。如何把人像照片拍好，依旧是当前手机摄影中最重要的议题。

在iPhone 7 Plus时代，苹果推出的双摄便主打“人像模式”，还有从iOS11开始引入的“人像光效”特性，都是希望“把人拍得更美”。

不过从平日里观察来看，女性iPhone用户们一般都不会直接使用iPhone的前置摄像头自拍，而是会调用包括美颜相机、B612咔叽等第三方应用进行拍照。加个美颜套个滤镜，几乎是当代社交网络po照片的基本礼仪。所以与其交给第三方来做，不如自己来做，这大概是众多Android手机品牌内心打的小算盘。

当主流手机产品都自带了美颜滤镜之后，追求自拍更美的脚步就此停下了吗？显然没有，工程师们现在看到了AI算法的潜力，这也让拍照以及美颜这门生意有了新的玩法。

去年，国外名为 Roland Meertens 的工程师借助深度学习算法，将Game Boy外置黑白摄像头所拍摄的人像照片进行了二次优化，最终修复为一张更接近我们现在所看到的彩照。

在此之前，这个AI已经预先在网络上浏览了数万张照片，学习如何清理噪点以及给人类皮肤上色，虽然这些来自于1998年的黑白照片只有128×112像素，但最终的处理效果显然已经远超当年的品质。

我们还看到在拍照品质上大受好评的Google Pixel 2，它虽然没有配备双摄像头，但依旧可以拍出不输于同期旗舰的人像虚化照片。这背后不仅是图像传感器的进步，还有一套领先的语义图像分割技术，可以对图像轮廓进行更加精准的定位。

在上周，Google也宣布将这套名为“DeepLab-v3+”的图像分割模型开源分享，供其它第三方相机APP参考以及使用。

今年年初，苹果也专门发布了一则关于“人像光效”背后原理的介绍视频，除了能看到专业摄影师的参与外，为拍摄对象实现面部模拟打光，同样也少不了机器学习的功劳。

虽然AI并不是一个新概念，但大规模集成至芯片层面，并被主流消费者所熟知了解是近一两年才兴起的事。有了来自于底层芯片的支持，各家手机品牌使用算法技术的门槛也被进一步降低，打着“AI”口号的拍照手机自然也就越来越多。

可AI很难具象化，尤其是当它结合自拍成为了一个商业名词以后，具体怎么定义，怎么宣传，决定权完全在商家手中。

在最新发布的主打“AI双摄”的红米Note 5中，除了以前常见的磨皮去痘外，我们还看到它可以直接进行“隆鼻”这种改变面部轮廓的操作；还有已经发布的OPPO R15，在官方介绍页面里也有“AI人像模式”、“AI场景识别”等宣传字眼。

至于前文提及的坚果Pro 2手机，锤子科技表示其美颜技术来源于陌陌的AI美颜。根据介绍，这套AI美颜技术是“基于百万量级漂亮主播的数据采样，和数亿用户的点赞频次，来为机器深度学习提供数据库，以便实时迭代优化美颜效果”。

换言之，你使用坚果Pro 2自拍的照片，可能是经过亿万用户挑选各种“网红脸”后，他们希望呈现的样子。

至于一直围绕美颜做文章的美图，除了有绘画机器人这种产品，我们还能看到名为“AI测肤”的玩法。美图表示可以“通过一张手机自拍照就可以检测出皮肤状况”，这个数据准不准暂且不谈，但这种级别的数据检测和展示，已经远比当年单纯拿美图秀秀磨个皮要深入得多。

另外，我还在检测结果下面看到各种护肤产品推荐，并且直接提供一键购买链接，真是毫无防备地戳穿了刚看到“黑眼圈”“痘痘”“皱纹”之类评价的用户们的脆弱心脏。

如果说之前的美肤加滤镜还停留在小打小闹的“医美”层面，那么如今依靠各种AI算法技术，或许就会升级为更加脱胎换骨般的“整容”效果。

哪怕是你再怎么不喜欢自拍，也已经很难阻挡这股AI美颜的潮流。当拍照是否清晰这个痛点功能逐渐被解决后，如何拍得更美会成为广大自拍党们的下一步刚需，未来这种经过AI“再加工”的自拍照，也会越来越多的出现在我们的微博时间线和朋友圈之中。

但归根结底，美颜和自拍是互补的，以前普通人不喜欢自拍，大概是因为自拍出的照片不好看，还要自己修修补补，但在拥有自动化程度更高的美颜功能以后，自拍这件事已经成为了一种精神上的愉悦享受。连罗永浩都说，前几年不做美颜，是觉得美颜太“虚假”，但当全世界都在做美颜时，他觉得自己成了怪叔叔，感觉不需要美颜是”迂腐、固执、跟时代脱节的不成熟想法”。

美颜没有错，做美颜功能的软件和工具也没有错，我们习惯追求一切和美相关的事物，我们也希望看到自己最好的一面。换做以前，这件事是靠镜子来做的；而现在，前置摄像头能帮我们更好地做到这一点。

说真的，人生已经如此艰难，如果连在智能手机这个最私密的个人空间里，都无法满足一下自己的小念想，那也未免太残酷了吧。