IBM推AI深度学习计划：节约开发成本、提高学习效率

IT之家3月20日消息 今日，IBM公司宣布为人工智能（AI）开发人员推出新的深度计划，名为“深度学习即服务”计划（Deep Learning as a Service，简称DLaaS）。开发者可以借助TensorFlow、PyTorch、Caffe、Keras等流行框架来训练人工智能的神经网络，而不需自己掏钱购买、维护昂贵的硬件。

实际上，IBM是以原生的云服务方式将这些工具提供给了开发者。开发者可以使用标准的Rest API，借助他们想要的、或在他们预算范围内的资源，来训练自己的模型。

借助该计划的服务，数据科学家只需要按GPU使用时间来支付费用，就可以使用所需的资源训练AI模型。每个云处理单元都可用于深度学习网络变成，也易于操作，无需用户进行基础架构管理。

该服务将大幅度减少开发者训练AI所需的时间——几天，甚至几个星期。他们只需要上传他们的数据，就可以开始训练。最后，开发者只需要下载训练结果即可。

此外，IBM的工具还能自动调整开发者的超参数。若使用传统的手段，该过程将消耗相当长的时间。因此，IBM的这一项技术可以称作科学中的艺术了。

不过，这并不是科技公司首次为AI的深度学习建立托管环境。此前，微软就曾宣布了推出Windows ML人工智能平台，为建立机器学习模型提供了良好的图形设备体验。