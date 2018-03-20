南京大学人工智能学院公开招聘：年薪40万起

IT之家3月20日消息 IT之家此前报道了，南京大学在人工智能发展进入新阶段的时代背景下，组建人工智能学院，致力于建设一流的人工智能基础研究基地和人才培养基地。

今日，南京大学计算机科学与技术系&人工智能学院在其官网发布了一则公开招聘。

南大在招聘信息中表示，目前计算机科学与技术系与南京大学人工智能学院现面向海内外公开招聘青年英才。将对高层次引进人才给予高额年薪、科研启动经费、职称、住房补贴、子女教育等全方位支持。

例如，“青年千人计划”具体待遇如下：

(1)薪酬：年薪40万起，国家及学校生活住房补贴120万； (2)住房：均价1.4万元/平米购买校区140平米人才房（目前市场价3.5万左右/平米），有完整产权、学区房； (3)职称：给予教授或副教授高级职称、事业编制身份； (4)经费：提供200万元及以上科研启动经费（不包含省市配套）； (5)教育：学区有优质幼儿园、小学、中学等； (6)省市配套：依据江苏省南京市相关人才引进政策给与相应配套支持。

南大方面同时表示，也欢迎优秀博士毕业生申请专职科研岗位。其他类型高水平海内外人才的相关待遇将采取一人一策、一事一议的形式确定。

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