内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >智能时代>智能家居

3599元！风行65英寸4K超高清电视3月21日零点开抢

2018-3-20 21:36:42来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月20日消息 3月16日，京东电视家影品牌风暴活动正式开启，活动时间为3月16日-3月25日。其中，65英寸4K风行互联网电视在3月21日售价更是低至3599元，抢购链接：手机点此 | PC点此

风行G65Y-T 65英寸智能电视运行FunUI系统，基于安卓4.4打造，专为电视产品优化，提供儿童专属桌面、七巧板一键直达、智能推荐等功能。同时，这款电视产品支持880个CDN+P2P缓冲技术，看的人越多播放越流畅。

硬件方面，风行G65Y-T 65英寸智能电视搭载了一颗64位A53架构芯片，内置8GB存储。分辨率高达4K（3840x2160）。

接口方面，这款风行电视配备了2个USB接口、2个HDMI接口、1个网络接口、1个音频转接口和1个耳机接口等主要接口。这款电视产品将于明日零点正式开抢。

风行65英寸4K超高清抢购链接：手机点此 | PC点此

本次活动包括三星、索尼、东芝、康佳等老牌家电厂商，同时像风行互联网电视、暴风AI电视以及小米电视等互联网厂商的电视产品也都参与到活动中，如三星55英寸曲面QLED光质量子点电视、索尼65英寸OLED 4K HDR电视、小米55英寸超薄电视等。

产品方面，除了电视之外，还包括家庭影院、迷你音箱、电视挂架和影音配件等，同样有来自飞利浦、索尼、三星、SONOS和JBL等品牌，售价更是低至399元。

京东电视家影品牌风暴活动链接：手机点此 | PC点此

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：京东精选风行电视

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10