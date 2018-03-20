3599元！风行65英寸4K超高清电视3月21日零点开抢

IT之家3月20日消息 3月16日，京东电视家影品牌风暴活动正式开启，活动时间为3月16日-3月25日。其中，65英寸4K风行互联网电视在3月21日售价更是低至3599元，抢购链接：手机点此 | PC点此

风行G65Y-T 65英寸智能电视运行FunUI系统，基于安卓4.4打造，专为电视产品优化，提供儿童专属桌面、七巧板一键直达、智能推荐等功能。同时，这款电视产品支持880个CDN+P2P缓冲技术，看的人越多播放越流畅。

硬件方面，风行G65Y-T 65英寸智能电视搭载了一颗64位A53架构芯片，内置8GB存储。分辨率高达4K（3840x2160）。

接口方面，这款风行电视配备了2个USB接口、2个HDMI接口、1个网络接口、1个音频转接口和1个耳机接口等主要接口。这款电视产品将于明日零点正式开抢。

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本次活动包括三星、索尼、东芝、康佳等老牌家电厂商，同时像风行互联网电视、暴风AI电视以及小米电视等互联网厂商的电视产品也都参与到活动中，如三星55英寸曲面QLED光质量子点电视、索尼65英寸OLED 4K HDR电视、小米55英寸超薄电视等。

产品方面，除了电视之外，还包括家庭影院、迷你音箱、电视挂架和影音配件等，同样有来自飞利浦、索尼、三星、SONOS和JBL等品牌，售价更是低至399元。

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