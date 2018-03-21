傅盛“跳水”之后发大招：猎豹移动怒推5款机器人

IT之家3月21日消息 今天晚上，猎豹移动在北京水立方召开了“猎豹机器人之夜”发布会活动，发布了5款机器人新品，其中包括五星级接待机器人豹小秘、零售机器人豹小贩、儿童陪伴机器人豹豹龙、小豹AI音箱和无人值守的咖啡店豹咖啡，以及自主研发的猎户机器人平台Orion OS。

发布会开始前，猎豹CEO傅盛回顾了自己的创业之路，17年前的傅盛，从身揣400元的北漂青年，到带领猎豹移动纽交所上市，直至今天站在水立方重新定义机器人，傅盛坦言一切成就都源自于当初一点点的异想天开。

在这片曾经突破人类竞技极限的赛场上，傅盛纵身一跃跳入水池，身体力行诠释猎豹移动的进击精神。

目前，猎豹机器人产品已经与小米、SOHO中国和58同城等企业达成多项合作。猎豹移动还将猎户机器人平台Orion OS全部对外开放，现已与微软、搜狗、高通、英伟达和锤子科技等建立战略合作伙伴关系，共同推进机器人行业发展。

一、五星级接待机器人豹小秘：

豹小秘支持人脸验证/地点引领/降速等待/自主规划最佳路线；配合语音、交互、表情，灯光，头部与身体动作，传递丰富情感，可通过文字、语音、视觉、动作、环境等多种感官进行人机交互，多模态交互模拟人与人之间的沟通方式；上千种办公设备智能控制，包括门窗，空调，电视，投影，打印机，灯光，净化器等等。

豹小秘将于7月底上市，租赁价格为2999元/月，连续租赁18个月即可获得，约等于5.4万元左右。发布会上，58集团CEO姚劲波登台宣布58同城机器人租赁频道同期上线，成为豹小秘首家合作的租赁平台。此外，小米之家将引进豹小秘作为卖场服务员，SOHO 3Q也将率先引进豹小秘。

二、零售机器人豹小贩：

豹小贩会主动到你身边，知道“你是谁”并给你想要的商品。通过生物识别技术，判断消费者性别情绪年龄，寻找潜在客户和回头客（例如30岁以上用户推荐矿泉水，30岁以下用户推荐可口可乐）。

豹小贩最多搭载上百件商品，独有的载货出货专利，无需弯腰拾取。电量不足自动返回充电，缺货时自动返回补货点，更高效率，持续不间断服务。

豹小贩零售机器人的租赁价格是2999元/月。

三、豹豹龙：

豹豹龙能让孩子和父母的交流更加顺畅和丰富。通过豹豹龙的双向通话系统，宝宝可以主动呼叫爸爸妈妈，爸爸妈妈也可以委托豹豹龙主动找到宝宝进行通话。调起跟随功能，可以对家庭成员进行针对跟随，及时进行危险预警，并且可以通过AI视觉与听觉与宝贝进行各种互动。联合知名儿童教育厂商共同打造优质内容，让孩子通过儿歌、故事、游戏互动等形式，培养孩子良好的生活习惯和听、说、读、写等方面的能力。

豹豹龙的价格为9999元。

四、小豹AI音箱：

小豹AI音箱拥有2200万音乐曲库、1亿+有声内容、400万+儿童内容、100万+技能skill，赠送2年会员&2年QQ音乐服务，集成声纹能力，目前全球唯一接入微信支付的智能音箱。

音箱可以识别具体用户；作为国内首家和微信支付合作的智能音箱，小豹AI音箱可以使用声纹来支付音乐等其他付费内容。

此外小豹AI音箱还是国内首款区块链AI音箱，支持个性化人工智能服务，互动参与帮助AI进化。

猎户语音OS已与国内多家内容及硬件厂商展开合作，如小米、喜马拉雅、美的，使用了TTS技术（Text to Speech语音合成），单声音国内采用量最多；每天在中国时长产生1000万频次对话。小豹AI音箱全链路自研的智能语音开放平台，将全套能力开放。

价格方面，小豹AI音箱为499元。

五、基于猎户机械臂平台的咖啡机器人：

基于猎户机械臂平台的咖啡机器人支持智能视觉算法让机械臂可以模拟人的动作，准确抓到摆放物，简化示教APP，无需学习，轻松上手，54秒冲调一杯好咖啡，时间远低于星巴克，更适合你的个人口味。

价格方面，xArm标准版29999元，xArm视觉版39999元。

发布会最后，傅盛以自己40岁生日时父亲写的一封信做了本次发布会的结尾：