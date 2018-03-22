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Apple Watch可检测心律异常：准确度高达97%

2018-3-22 14:53:30来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月22日消息 在生活中，人们更倾向于把苹果的Apple Watch智能手表当作时尚配件。不过最近，一些最新研究数据显示，Apple Watch和深度学习工具配合使用时，其检测心率异常的精确度相当高：可以达到97%！

近年来，已有多个事例证明了Apple Watch能挽救人们的健康。比如，去年十月，有一位佩戴Apple Watch的用户就收到了附带的iOS应用警告，称他心率存在异常。前往医院检查后，他被告知患有肺栓塞，若不加以治疗将是致命的。

根据Cardiogram应用背后的团队进行的一项研究显示，Apple Watch的心率传感器与深度学习工具配合使用时，检测心率异常的成功率高达97%。今年早些时候，Cardiogram还与加利福尼亚大学旧金山分校（UCSF）联合发布了一项研究，详细介绍了Apple Watch配合基于AI的算法DeepHeart使用的情况下，如何检测糖尿病的早期发作症状。

有相关专业人士在Modern Healthcare发表了文章，对此进了行评述。该文章作者认为：

“智能手表可能会发现原本不会被发现的心房纤颤。因此它们需要行之有效的手段，以检测和筛查隐形的心房震颤。与积极治疗、并且恢复正常心律的患者一起使用时，手表和算法能达到最高的准确性，但与有心房颤动病史的患者一起时，结果准确性就像对低了一些。”

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关键词：苹果Apple Watch智能穿戴

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