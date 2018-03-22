基于AliGinie 2.0：天猫精灵App“精灵火眼”功能发布

IT之家3月22日消息 今天，阿里巴巴人工智能实验室在北京798艺术区举办了以“万物有灵”为主题的2018春季发布会，会上，基于AliGinie 2.0的天猫精灵App的精灵火眼功能和一系列硬件以及周边产品发布。

AliGinie 2.0除了具有大家所熟知的语音能力外，还有视觉能力（图像识别、物体检测、人脸识别）和多模态交互能力（语音/图像/触摸混合交互、上下文/对话场景感知/自主学习）。

作为基于AliGinie 2.0的功能，精灵火眼有两个核心能力，分别是视觉认知和表情系统。

视觉认知：

面向儿童，精灵火眼可以通过图像识别，结合智能语音交互、声音朗读来帮助儿童读书、识字。

面向视力不佳的老年人，精灵火眼具有识别药盒的能力（可识别超过40000种药盒）。具体地讲，只要用精灵火眼扫一扫药盒，精灵火眼就能播报药品药名、功效和过期日期等信息。

未来，精灵火眼还将引入万物识别和人脸识别等功能。

表情系统：

精灵火眼提供了一个全新的视觉系统，这一系统基于3D虚拟形象，可以提供超过20种自然交互的表情拟态动画。这种表情拟态动画可以和用户的触摸操作产生反馈和互动。

面向年轻人，天阿里巴巴人工智能实验室将为精灵火眼开发更多好玩的功能。

例如2018年春节期间，天猫精灵放屁的视频火爆网络。据统计，截至目前，天猫精灵已经为人类放了超过347万个屁，所以未来，阿里巴巴人工智能实验室计划为精灵火眼设计一个“放屁”的表情，未来，阿里巴巴人工智能实验室还会通过开放平台，让开发者们参与到表情设计中来，为天猫精灵开启更多新技能。

除了精灵火眼功能之外，阿里巴巴人工智能实验室还发布了天猫精灵XHolder、天猫路由、天猫魔屏S1和天猫精灵曲奇版。

天猫路由支持256个设备同时联网，具有超强信号特性和的全方位覆盖的能力。

天猫魔屏S1是款家用投影仪，只需1.8米的距离即刻投射出100吋的画面，可以和天猫精灵配合使用。

天猫精灵曲奇版只有一个苹果的大小，采用了可拆卸布网设计，可随心更换精灵颜色。