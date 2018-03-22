宇舶造世界杯定制版智能手表：运行谷歌Wear OS，裁判可看即时回放

IT之家3月22日消息 瑞士奢侈品制手表品牌宇舶表刚刚发布了其首款智能手表，将搭载谷歌Wear OS。值得一提的是，该表是为今年世界杯打造的定制版手表，带有一系列世界杯特色功能，甚至可以为裁判提供即时比赛回放等。

该表被定为今年世界杯的官方手表。不过也因此，该手表带上了一个对裁判“不怎么友好”的名字：Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia（注：Big Bang是宇舶的一个手表产品系列，原意为“大爆炸”；Referee，即裁判）。

既然是宇舶的手表，我们免不了还是要谈谈它奢华的造型。该表由钛制成，表圈装有六颗“H”型螺丝，表带上则使用了凯夫拉材质。手表的屏幕长着一张传统的宇舶脸，让人看起来觉得该表是一只普通的旧式手表——但其实它是一只智能手表。

既然是世界杯定制版的智能手表，下面介绍的才是它的重头功能。在每场比赛开始15分钟前，手表将通知用户；在场上出现红牌、黄牌时，手表会发出嗡嗡声。在进球的时候，手表也会加入庆祝队列：它会立即振动，并在屏幕显示“GOAL”（进球）字样。

随着比赛的进行，手表将还可以获取全部64场比赛中的任意一场的统计数据。表盘上可以显示比分、红黄牌数量、进球球员手名字、球员轮换情况以及比赛剩余时间等等。

裁判佩戴的定制版手表还将有一个略微修改过的通知系统。通过该表的视频功能和特殊传感器，裁判可以观看场上的即时回放，还可以从手表上追踪球的轨迹。

IT之家了解到，该表将限量发售2018只，每只5000瑞士法郎（约合人民币3.3万元）。今年5月1日开起，该表将在宇舶将在全球的销售网点开卖。