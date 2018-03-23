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《仙剑奇侠传4》玄霄主题冰箱最终方案出炉：即将实机生产

2018-3-23 18:10:46来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月23日消息 海尔官方给出消息称，《仙剑奇侠传4》玄霄冰箱设计最终方案已经决定，并放出了该冰箱的概念图，并表示这款产品将在近期进行实机生产。

从官方的资料来看，这款产品最终可能由海尔旗下的统帅品牌推出。

玄霄天赋异禀，资质极佳，是万中无一的修仙奇才，曾深得琼华派前代掌门器重，被选为羲和剑宿主，担任琼华派飞升计划执行者。他和夙玉用双剑束缚幻瞑界引发了琼华派与妖界之战。后来因夙玉离开昆仑，导致他修炼双剑中断，被邪火入侵而走火入魔，最终被夙瑶联与重光等人冰封长达19年。

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关键词：仙剑奇侠传冰箱

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