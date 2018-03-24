在第一人称射击游戏中花式吊打你的除了高玩，还可能是AI

游戏里的电脑对手有时候我们也称它AI，但是在过去，电脑对手都只有固定的模式和套路，并不真正具备人工智能。在AI和机器学习如此火热的今天，EA在游戏开发者大会GDC上表示，他们已经开始训练游戏AI玩第一人称射击游戏《战地1》，你以后在游戏里可能会区别不出来面对的是电脑还是人类玩家。

EA给他们的游戏AI设定了两步走的学习过程，第一步是学习人类玩家的动作。通过模仿，游戏AI开始熟悉游戏规则，能把握游戏的大方向，但这只占他们学习任务的2%。第二步则是强化训练，当游戏AI做出正确决策、完成击杀或指定任务时，给予一定的奖励。随后不断的重复这个过程，游戏AI加速玩了成千上万局，慢慢找出最优的游戏玩法。这和此前DeepMind训练Go-playing AI的方法类似，只是后者更侧重于策略方面。

通过学习后的游戏AI已经能够根据枪械后坐力大小调整准心位置，学会了跳跃闪避子弹等玩家常用的技巧。不过EA也承认，现在的游戏AI仍不够聪明，仅从游戏水平上来说，他们还是被非职业玩家碾压。像《战地1》、《星际争霸》这样的电脑游戏在不确定性和复杂性上远超棋盘类游戏，游戏AI还有很大的改进空间。

当然，EA开发这套游戏AI不仅仅是为了陪我们玩游戏或者挑战人类，它还可以加速游戏开发过程。像《战地1》这样的游戏能支持64名玩家同局对战，要凑齐这么多人非常麻烦，但游戏AI的加入让测试大大简化，缩短整个游戏的开发流程和开发成本。

不管怎么说，游戏AI吊打人类玩家的那一天迟早会到来，不过看在它们能帮助我们开发新游戏的份上，当然是选择原谅啦。