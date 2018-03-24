人工智能不可挡，但别让恐惧成为自我实现的预言

如果没有对未来劳动力的建设性意见，我们对人工智能的恐惧可能会成为自我实现的预言。

我们对人工智能的痴迷其实不难理解：多年来，从埃隆·马斯克和马克·本尼奥夫到比尔·盖茨，许多硅谷最知名的企业家都曾就即将到来的自动化浪潮发出警告，称它们可能威胁到我们的工作和生活方式。

今年在达沃斯举行的世界经济论坛上，阿里巴巴的创始人马云重申了自己的预测，即人工智能和机器人不仅将占领大量的工作岗位，还将启动第三次世界大战。

但马云的评论今年已经过时了。

与想象未来的机器人统治者相比，绝大多数参加达沃斯论坛的与会者说，他们现在设想的是人工智能增强我们的力量，而不是取而代之。想想钢铁侠，而不是终结者。

然而，除了达沃斯论坛上马云的预言，埃隆·马斯克或史蒂夫·沃兹尼克预言：在预测未来的就业情况时，危言耸听仍然司空见惯，这不是一件好事。恐惧的散播可能会创造出那个我们所有人想要避免的惨淡未来。设想负面结果可以帮助我们更好地为未来做准备，但也可能反而会有利于这些负面结果的产生。简单地说，我们不能让我们的焦虑变成自我实现的预言。

皮尤研究中心的数据显示，在促进就业自动化方面，对此感到焦虑的美国人的人数几乎是持兴奋态度的人的两倍。在美国成年人中，72%的人说他们担心的是“一个机器人和计算机有能力做很多目前由人类完成的工作的未来”。

盖洛普今年1月公布的有关人工智能的最新民调显示，许多美国人“对新技术在未来10年将对他们的生活和工作产生的影响仍持乐观态度”。同时，四分之三的美国人认为人工智能摧毁的工作岗位多于其创造的工作岗位。

这些都是令人沮丧的统计数字，因为它们是自我强化的。如果越来越多的人认为机器人能取代他们的工作，他们有什么动力去投资自己学习新技能？他们的下一份工作也不会实现自动化吗？无法解答这些问题的情况下，一个工人如何决定要学什么新技能呢？

但是，如果相反的是，我们设想的是积极的潜在结果，我们可以通过讨论如何以最佳方式朝着这些积极结果迈进来制定计划。幸运的是，新的研究为我们提供了一本实用指南，让我们认真思考未来就业形势的解决方案，并且，通过帮助促进建设性的对话，新的研究也缓解了对于这些恐惧的焦虑。

失去，寻找

一月，世界经济论坛与波士顿咨询公司合作发布了一份报告，名为“走向一场再培训革命”，旨在“为那些希望在未来就业市场中找到自己位置的工人，以及那些希望建立更加繁荣的企业、更富有成效的经济和社会的企业领导人和政府创造一个组成要素”。利用美国劳动力市场，这份报告考察了最有可能由于技术变革而消失的工作岗位，然后考察了那些为流离失所者提供的实际工作选择。

没有人知道人工智能将会以多快的速度发展，但如果不知道这一点，就不可能知道到底有多少工作岗位将会真正消失。据经合组织2016年的一项研究估计，有9%的工作岗位受到自动化威胁，而另一项研究显示，50%的工作岗位将会被自动化。

世界经济论坛与波士顿咨询公司的联合报告显示，失业人数有多少可能实际上并不重要。为什么？因为这份报告发现，适用于目前面临自动化风险的工作的技能将帮助这些工人转向新的职业道路，这些职业面临的自动化风险更小。

就业市场并不是一成不变的，机器的占比越来越大，而人类却越来越小，新技术也创造了新的就业机会。汽车淘汰了马匹和马车，但取而代之的是一个巨大的汽车工业。在上世纪80年代和90年代，银行开始到处安装自动取款机，人们以为银行柜员会失业，但事实并非如此。银行用节省劳力的技术来开设更多的银行，把出纳员的工作变成了更像是客户服务代表的工作，今天银行雇佣的出纳员比1980年的雇佣人数多。

当然，我们不能指望被取代的煤矿工人成为软件工程师，那么什么技能可以转化为新的工作呢？

结果是，很多技能都可以转化。

美国政府的劳工部预计，到2026年，将有140万名工人因技术突变而流离失所。但当世界经济论坛对劳工部数据进行研究时，其分析发现，在这140万名工人中，有96%的人找到了“合适”的工作机会。

办公室职员可能会被替换，但他们的技能可以很好地转化为客户服务代表。并且，软件可能将法律秘书取而代之，但他们的技能可以让其成为律师助理的绝佳人选。

从恐惧到行动

虽然很少有国家在这一领域采取行动，但也有一些国家的例子说明了哪一些方面存在可能性。

新加坡启动了一项终身学习计划，专注于发展面向未来的技能，帮助提高工人的生产力。世界经济论坛还赞扬了德国和瑞士的学徒和职业培训项目。例如，德国的《职业教育法》为50万名德国人提供了2-3年的课堂教学和带薪在职学徒培训。

不幸的是，美国还没有采取行动，暂未有全国性的计划来解决这个问题。虽然很多讨论都围绕着全民基本收入的概念展开，但这不是解决问题的办法。教育和培训才是核心，解决这些问题的方案才是最迫切的。

例如，美国电话电报公司宣布了一项价值10亿美元的再培训计划。该公司拥有世界上最大的劳动力市场之一，当研究显示只有一半的员工具备他们所需的STEM技能时(Science, Technology, Engineering and Maths科学、技术、工程和数学)，该公司决定采取行动。

美国电话电报公司人力资源高级副总裁比尔·布莱塞表示，该公司选择“试图重新调整现有员工的技能，使他们能够胜任未来运营业务所需的技术和技能。”

虽然美国电话电报公司的举措很有前景，但我仍然没听过有哪一种像德国或瑞士那样的公私合作伙伴关系，可以培训140万名美国工人。美国政府自己的分析预测，这些工人将在8年内被取代。目前，美国在职业培训方面的支出占GDP的比例比发达国家的几乎所有国家都要低。

但这种情况可能会改变，我们必须进入下一轮的自动化准备阶段，因为我们要么可以建立我们想要的未来，要么被未来所改变。首先，我们必须改变我们的谈话，从不那么焦虑的预测到更多的讨论如何朝着积极的结果努力。