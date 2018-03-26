仅129元：联想Watch 9智能手表京东正式开售

IT之家3月26日消息 3月20日，联想在北京召开了2018手机新品发布会，联想发布了第一台区块链智能手机联想S5、两款百元机K5和K5 Play。

除此之外，联想还推出了一款超廉价的智能手表——Watch 9，Watch 9采用了常规石英手表设计，加入了智能运动功能，仅售价129元，甚至比一款常规的手表还要便宜。

Watch 9共拥多种配色，目前只有黑白两种在售。Watch 9采用人工蓝宝石玻璃设计，高达9H硬度，外壳采用了锌合金喷砂+真空离子镀工艺，支持5ATM防水功能和蓝牙智能连接。

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通过蓝牙连接手机之后，可对手表进行智能校时，与手机时间同步。另外，还可通过手表查找手机（快速短按两次侧面按键），其他方面，支持闹钟、短信/QQ/微信/等来电通知。

值得一提的是，Watch 9还支持手势拍照功能，短按或者是晃动手表便可进行手机拍照。

作为一款运动手表，Watch 9同样支持睡眠记录/监测、运动记步/运动消耗、久坐提醒等包含了运动手环大部分的功能。续航方面，联想表示其支持12个月的续航。

Watch 9目前已经在京东正式开售，价格为129元，感兴趣的小伙伴不妨关注一下，Watch 9应该是目前市面上最便宜的运动手表之一了。

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