599元，百度发布首款带屏智能音箱“小度在家”：4月10日起发货

IT之家3月26日消息 今天下午，百度联合小鱼在家在北京举行发布会，共同发布了首款带屏智能音箱“小度在家”，售价599元，4月10日起发货。“小度在家”拥有摇滚红、爵士绿、经典灰、朋克黑四种颜色选择。

IT之家报道，小度在家智能音箱搭载了最新的百度 DuerOS 对话式 AI 操作系统等科技，听得懂、看得见、能对话、会思考。也就是说，相比无屏的智能音箱产品，带屏产品能够承载更多的内容与信息，不仅能够收听音乐、订阅有声资源、对话聊天、进行智能家庭控制，还能观看热剧电影、视频通话等。

小度在家配备一块7英寸屏幕，采用环形六麦克风阵列，可全向拾音，研发团队还进行了专业的EQ调音。据悉，小度在家的交互体验由前苹果公司设计总监、现“小度在家”设计合伙人Don Lindsay打造，而前Sonos的主设计师主持了ID设计。

据百度官方介绍，小度在家支持海量内容资源，还能根据每个人的喜好个性化推荐。“小度在家”拥有3000万条短视频、1400万条百科、50万儿童故事、100万相声小品戏曲、100万道菜谱、上亿母婴知识等海量资源，在你需要的时候，随时奉上。另外也支持语音日程提醒。

“小度在家”还是一款可视电话，能解放用户的双手，完全用语音拨打接听视频电话。不仅支持多方高清视频通话，也支持拨打普通电话号码。其中，“一呼即通”功能最适合有老人和孩子的家庭。经过权限设置后，当你向家里的“小度在家”拨出电话时，不需要家人操作接听，“小度在家”就能帮你直接联通。

“小度在家”支持远程监控，在上班或者临时出门，老人、孩子在家不放心，“小度在家”远程监控功能正合适，不仅能预防不测，还能和家人亲密互动。

“小度在家”的语音拍照功能，随时待机，只要一个指令就能立刻留下这些值得纪念的瞬间。“小度在家”的摄像头视觉识别能力，能检测到人脸与屏幕之间的距离，提醒孩子远离屏幕、保护视力。