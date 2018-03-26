用人工智能除游戏bug，这家公司很擅长

育碧（Ubisoft）在段子界的地位，几乎同其在游戏界的地位一样崇高。

这家成立于1986年的法国游戏公司，在电子游戏中注入了无比浪漫的人文情怀和天马行空的想象力，名下拥有多款令人耳目一新、印象深刻的作品，如《雷曼》（Rayman）、《波斯王子》（Prince of Persia）、《看门狗》系列（Watch Dogs）以及大名鼎鼎的《刺客信条》（Assassin’s Creed）系列等，这其中的每一款都在全世界拥有成千上万的忠实拥趸。然而，爱之深，责之切。一旦育碧的表现不如人意，粉丝们就“用心良苦”地编出无数个段子来讽刺、挖苦这家他们热爱的公司。

除了因游戏服务器不稳定而被冠以“土豆厂”的名号外，各类吐槽最集中的领域莫过于育碧各款游戏中大量存在、严重影响玩家体验的Bug了。育碧的“买Bug送游戏”和戴尔外星人的“买灯送电脑”一样，都是游戏圈人尽皆知的“老梗”。或许是终于受不了各种花式吐槽了，育碧蒙特利尔新成立的La Forge工作室在今年2月份举行的育碧开发者大会（Ubisoft Developer Conference）上高调公布了一款名为Commit Assistant的AI助手，专门用来“除虫（Debug）”，希望能在减轻程序员测试、调校游戏代码的负担的同时，一举摆脱自己Bugisoft的恶名。

细究这款AI助手以及它背后La Forge工作室，我们不难发现育碧在这次AI变革中的独到策略和长远眼光。

Commit Assistant：AI“除虫（DeBug）”小助手

游戏中Bug是指在游戏运行过程中因为游戏设计代码本身有错误而造成的功能不正常、体验不佳、数据丢失、非正常中断等情况。对于大部分游戏玩家而言，他们追求的无非是在游戏中找到一种区别于现实世界的浸没式体验；而Bug的出现，则是他们不折不扣的噩梦。试想，当你身骑白马在风光旖旎的尼罗河畔探求古墓之谜（刺客信条：起源），或当你在旧金山湾区策划下一场黑客行动时（看门狗2），一个眼珠突出、彷佛由若干立方体草草堆砌而成的NPC从你面前一闪而过，刚刚入戏的你是不是一秒破功？

（《刺客信条：大革命》Bug效果图）

Bug不仅仅是游戏玩家的噩梦，更是程序员们的噩梦。现在的游戏3A大作，动辄需要上千名来自全球各地的程序员分工协作才能完成，一个游戏包含的代码行数是百万级的，其中任何一个环节出现错误，都可能导致整个游戏品质乃至发行后口碑的下降。然而，在数百万行的代码中找出错误谈何容易，这需要消耗大量的人力、物力。根据育碧在Commit Assistant宣传视频中的说法，在游戏开发成本如此高昂的今天，“除虫”——对Bug的检测、调校——竟要占整体预算的七成左右。降低这一块的成本，无论如何都是迫在眉睫的事情了。

Commit Assistant就是在这样的大背景下应运而生的。使用AI而不是昂贵的人力资源来寻找、纠正Bug，将会大大降低游戏开发成本，从而使游戏公司能够在提升游戏品质上投入更多的资金和人力。AI的优势在于处理海量数据的出色能力上，而AI这种能力的实现恰恰也正依赖于海量数据的“填喂”。对于多年用心做Bug的大厂育碧来说，为开发Commit Assistant提供庞大的数据支持，简直是具有得天独厚的优势。据La Forge工作室的主任Yves Jacquier的消息，育碧在训练Commit Assistant时使用了正是该公司在过去数十年间所产生的所有数据。

（Yves Jacquier，La Forge主管）

有了育碧这种强力数据“加持”（手动滑稽），Commit Assistant作为一个AI除虫小能手，目前所具有的能力和可达到的效果如下：1、通过深度学习过往Bug数据，分析Bug的基本类型和出错时间、节点，提前预测Bug的出现。2、实时监控、检测代码编写过程中的Bug，及时报错以提醒程序员。目前Commit Assistant的错报率为30%左右，研究人员相信随着更多游戏Bug数据的出现，这一数字最终将会降低到可接受的程度。3、为程序员提出Bug修改建议，显著降低程序员不必要的重复性工作。据研发团队测试，Commit Assistant可以节省程序员20%左右的时间，而这无疑有助于开发成本的降低、游戏品质的提高。

造梦师背后的AI力量

La Forge工作室是育碧蒙特利尔2017年年末刚刚成立的新机构，而Commit Assistant就是这个工作室成立后推出的第一个项目。根据育碧官网的描述，设立该研究机构主要有三个宗旨：志在创新（A Mission of Innovation）、通力协作（A Collaborative Space）、具化成果（Concrete Results）。简单来说，育碧设立这个研究机构，主要是为了更好地沟通学界和商界，试图让学术研究者入驻到企业内部，针对公司经营的各个环节进行创新性研究，并扶持有前景的创意产品，从而加速企业研发进程，将理论与实践紧密结合起来。

Commit Assistant就是这一缩短理论与实际距离之间的一次成功尝试。育碧的这一产品的推出，正是建立在康考迪亚大学（Concordia University）的Mathieu Nayrollers博士以及Abdelwahab Hamou-Lhadj教授二人名为CLEVER（Combining Levels of Bug Prevention and Resolution techniques）的研究成果的基础之上的。作为La Forge的首秀项目，Commit Assistant其实反映的是AI技术对于传统游戏行业的革命性作用。除了AI之外，La Forge扶持的研发内容还包括渲染、动画、音频、动作捕捉等与电子游戏息息相关的各领域，但是AI绝对将会是La Forge工作室接下来工作的重中之重，毕竟AI已经在游戏制作领域显示出杰出的赋能能力了。更何况，La Forge的所在地蒙特利尔拥有雄厚的AI人才储备，如深度学习领域的“加拿大黑手党”之一Yoshua Bengio长期任教于蒙特利尔大学，他的不少学生都供职于育碧蒙特利尔，他们的存在必定会给La Forge以及育碧的游戏造梦师们源源不断地输送AI技术驱动的创新的“血液”。

育碧设立La Forge、沟通学界与商界的努力，其实早有先例；育碧重视AI技术的商业化，其实也不是最近才有的事儿。早在2011年，育碧在加拿大国家科学工程研究会（NSERC，Natural Science and Engineering Research Council of Canada）资助设立了名为“NSERC-Ubisoft Industrial Chair”的岗位，旨在促进AI与游戏产业的结合，创造浸没式的游戏体验，而当时的首任科学家就是Yoshua Bengio，与之对接的育碧方面的负责人正是上文提到过的Yves Jacquier。

如果说育碧的La Forge的设立为科研成果的商业化进一步铺平了道路的话，那么育碧与AI的由来已久的“缘分”，则说明真正能做大做强的公司必定是那些善于在科技领域做出具有前瞻性战略投资的企业。

游戏尽头与AI世界

从育碧对La Forge工作室以及AI的大力投入上这点来看，其野心显然不止于用AI除除虫这么简单。最近的一系列消息，显示了这家公司在冲击游戏极限的同时，并进而用AI影响现实世界的努力。

就游戏制作本身而言，育碧正在使用AI创造出更为真实、也更触动人心的游戏体验。根据科技媒体Wired.co.uk的报道，在即将发售的Far Cry 5中，育碧将会以“马斯洛需求层次”理论（Maslow’s Hierarchy of Needs，该理论将人类需求分为由低到高五种层次，需求的不同影响行为模式的不同）为模型来涉及游戏中的NPC角色。这也就意味着过往那种初见惊喜久处生厌的、只能按照预设模式机械运动的游戏角色们，可以根据玩家的游戏动作来自动调整自己行为模式。比如说，当玩家在枪战中占上风，击倒了一队NPC中的若干成员，其他成员可能会基于安全需求——“马斯洛金字塔”的第二层级——做出逃跑或投降的决定。游戏世界无限地逼近现实世界，这不仅是所有玩家的终极梦想，更是游戏能够抵达的最后的尽头。

（Far Cry 5宣传海报）

在游戏制作这个老本行之外，育碧还试图用AI打造出一个更完善的游戏生态链。今年的一月份，在Commit Assistant发布之前，育碧推出了一款名为Sam的AI语音助手，它内置于Ubisoft Club的手机应用中，目前只在加拿大地区进行Beta测试。相较于苹果的Siri、亚马逊的Alexa试图与人类生活各方面联结的目标，育碧的这个智能语音助手关注的范围则要小很多。据该项目的负责人Damien Moret的说法，基于对玩家档案以及游戏内行为的分析，Sam致力于增加游戏的用户黏度以及提升玩家的游戏体验；而这里所说的游戏，特指育碧自己的游戏。比如说，当你咨询Sam今天的天气如何时，Sam不会告诉你所在地的情况，而是会告诉你，“《刺客信条：起源》的实时温度是39摄氏度”、“《彩虹六号·围攻》现在14摄氏度”。

除了在天气上抖机灵以外，在Sam宣传视频中给出的使用场景还包括查找好友信息、提供购买建议，发布预告链接等，其中最令人激动的使用场景应该是Sam可以根据玩家在游戏中的表现，而适时贴心地为玩家查找相应环节的通关攻略或视频。看似Sam的很多功能都只是“锦上添花”，但实际上对于用于4900万庞大用户的Ubisoft Club来说，他们通过这一举措，掌握的将不单纯只是用户数据，更重要的是他们现在可以在由Sam整合而成的游戏生态中更灵活地掌握用户最关心的问题——这里边的商业价值是不可限量的。

往游戏之外的世界向前更进一步，育碧还试图将发展触角延伸至现实世界。游戏摹拟现实，当这一摹拟达到一定的高度时，游戏甚至能“反哺”现实，为人类的决策提供参照。在今年的育碧开发者大会上，育碧的软件工程师Olivier Delalleau以《看门狗2》为例，展示了在游戏搭建的场景里测试自动驾驶技术的无限可能性，而这样做不仅能大大地降低了测试成本，还能解决无人汽车在现实测试中无法解决的诸如“电车难题”（Trolley Problem）的道德困境。

如此看来，在今天这一AI化的时代中，育碧这家试图冲击游戏极致的公司，必定能在自己所创造的虚拟世界的尽头，遇见一个更好、更智能的真实世界。