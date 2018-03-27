牛人改造桌子，让Google Home用上 “实体专辑”

现在谁还在收集实体专辑的，请举举手。

相信，还在买CD或者黑胶的用户其实还有不少。

爱范儿在之前谈黑胶的时候就已经提到，现在有不少年轻用户还会追黑胶唱片。他们的着眼点并不在体验传统的味道上，而是觉得收集黑胶或者其他实体专辑是一种支持歌手出唱片或提升“仪式感”的行为。

虽然不怎么听，但买起来也不会少。

确实，现在要听个实体专辑确实也不容易。黑胶的话经不起折腾，听CD也不方便。而且现在的人已经习惯了那种以单曲、EP为主的音乐消费模式，很少人能够坚持把一张专辑完完整整听完的。

所以在声音体验也没有差太多的前提下，与其去不断切歌、换碟，倒不如直接用流媒体来得方便。

但其实，现在有人还想去玩“实体专辑”。GitHub上有一位用户，就通过树莓派做了一个识别感应器，让自家的Google Home用上“实体专辑”。

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根据The Verge的报道，这位来自GitHub上的用户叫“hoveeman”，他将一个射频识别读卡机和树莓派Raspberry Pi Zero连接起来，并开发了一套专用的程序。安装上这套程序后，树莓派能够给家中的Google Home发出指令，让它播放相应的专辑。

在这套组合中，射频识别读卡器RFID模块的任务就是用来识别“实体专辑”。

这些“实体专辑”，其实是hoveeman自己做的一些小卡片。小卡片的表面印着专辑封面、名称和表演者，卡片内部则呆在了一块小型识别芯片。当用户将芯片放到RFID模块上，模块就能够识别出相应的信息，传输到Raspberry Pi Zero上。电脑处理后，就会发送的Google Home上，让它播放相应的专辑。

这个模块能够隐藏在家居产品当中，不管是木桌还是凳子，只要不阻碍RFID识别的，都能够藏在里面。虽然这套设备带来的解决方案有点“多此一举”，但现在看起来有点意思。至少，它比你经常换CD来得方便。

现在，Hoveeman将这套解决方案都上传到GitHub上。你可以在这个主页上查到它用过的设备和代码，自己做一套相同的出来。

(Hoveeman整套方案的内容物）

这个其实有点像之前在那个用RFID来控制Spotify的方案，那个方案也是用识别卡片来让智能设备播放Spotify中的专辑或特定播放列表，做法和实现目标基本上没有什么大分别。

这些方案对于开发者来说，也都是自娱自乐的东西而已。

毕竟，现在的人确实也不怎么喜爱这种消费方式。他们只需要一个简单的听歌方案，而流媒体服务正好能够给他们最简单直接的体验，有这个来确保基本需求之后，其他东西也不重要。