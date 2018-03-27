小米小爱音箱mini发布：可一手掌握，售价169元

IT之家3月27日消息 小米今天压轴的产品是“小爱音箱mini”，这是一款人工智能音箱，集WiFi网络音箱+麦克风阵列+人工智能平台于一身。

小爱音箱mini同样搭载小爱同学智能语音交互平台，支持操控智能家庭产品。小爱音箱mini采用一颗1.5英寸全频喇叭，配有4个麦克风，可有效识别用户语音，支持蓝牙4.1与2.4G WiFi无线连接。体积方面，小爱音箱mini的高度仅有50mm，能够一手掌握，更加便于摆放。

小爱音箱mini内置3500万海量音乐与优质有声读物，拥有查讯息、语音备忘、日程管理、一句话操控家中电器等功能。

小爱音箱mini售价169元，将在4月3日小米八周年米粉节上上线小米商城、有品和小米之家正式首销，并且在4月3日至4月10日进行的小米八周年米粉节上，小爱音箱mini将以99元的限时特价回馈米粉。

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