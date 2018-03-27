GPU技术大会前夕，英伟达CEO黄仁勋展望AI未来发展

英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋告诉美国科技博客TechCrunch，“这是为了让科学家和研究人员的生活更轻松”，他所说的正是在公司即将召开的GTC（GPU技术大会）上发表的主题演讲内容。

在距公司新总部大楼几英里远的圣何塞，英伟达将要接待数千名与会者——他们来自世界各地顶级的人工智能、汽车和游戏公司。对于黄仁勋来说，他的演讲既需要启迪人心，也要让人觉得有意思。这应该很容易。他天生善于启发别人，还富有幽默感。

在硅谷众多富有远见的领导人中，黄仁勋已然成为了精英中的精英。大量的报告显示，英伟达的员工都喜欢在他的手下工作。他的演讲通常跟技术有关，但也不难让人理解。他通过展现对公司技术研发的热情来吸引听众。

1993年，30岁的黄仁勋成为英伟达的联合创始人。他带领英伟达从电脑显卡制造商发展为人工智能和机器学习的主要平台。这让英伟达处于行业的最前沿，因为计算机行业正在考虑数据处理方面的根本性转变。

英伟达早就看到了这一步的到来。

2008年至2009年，研究人员开始使用英伟达和AMD公司制造的图形处理器来处理原本由微处理器来完成的工作。与英特尔推出的X86平台相比，这两家公司生产的显卡内置并行计算处理器具有明显的优势。

当时，英伟达正大力发展移动和计算图形技术。但早在几年前，公司就已经开始大量投资设计图形芯片，以处理非图形功能。业界注意到，英伟达为超级计算机的运行发挥了作用。

如今，近十年过去了，英伟达的产品成为目前最快、最高效的超级计算平台之一。可以肯定的是，英伟达将为计算机世界提供动力。

黄仁勋说：“在过去的十年里，我们一直在开发这种称为图形处理器（GPU）计算的计算方法。而在过去的七八年中，它才真正开始起作用，原因在于这个模型非常适合人工智能。”

他解释说，去年，英伟达目睹了公司GTC大会的盛况，共有22,000多人参会。正因为如此，在今年的大会上，每一家主要的人工智能和汽车公司都会和所有主要的大学一起出席会议。简而言之，这场大会已经成为最大的机器学习研究者和技术人员的聚会。

与大多数公司赞助的活动一样，这次大会主要是为了展示英伟达的平台能力，其中大部分平台都是针对机器学习的。这样的大会也促进了自动驾驶汽车、机器人技术，当然还有计算机图形学的发展。黄仁勋强调，英伟达本质上还是一家计算机工具公司，他希望通过利用其他研究人员的发现，激发开发者的灵感。

英伟达正在飞速发展，这里有很多值得庆祝的事情。该公司的股票从2009年第一次召开GTC会议的中双位数一直上涨到目前的242美元，并在此历史高点附近上下波动。该公司目前1410亿美元的市值超过了IBM，并且正逐渐靠近甲骨文和思科。尽管竞争日益激烈，英伟达仍在设法坚守其庞大的GPU业务，但仍未解决供应问题。

从事分布式账本和加密货币开采的运营商都青睐于GPU中的并行处理，而英伟达的产品在这一市场上最受欢迎。这种受欢迎程度造成了英伟达显卡的严重短缺，进而导致开发者和游戏玩家无法购买英伟达的最新产品。

黄仁勋表示：“我们的高端产品SKU已经卖光了，因此在游戏市场中保持图形卡的供货量是一个真正的挑战。”他补充道，“在最高层次上考虑这一点是因为加密货币的理念——这实际上是为了利用分布式高性能计算——世界上几乎所有人都拥有超级计算机，因此没有任何单一的力量或实体能够控制货币。”

他说，这是关于分布式控制的，英伟达的图形处理器是世界上最大的分布式计算机安装基地。不过他仍然认为，加密技术的需求只占英伟达总体业务的一小部分。

黄仁勋说：“这仍然不能改变一个事实，那就是我很沮丧。世界各地很多的开发者和游戏玩家都无法访问GeForces驱动程序。”那么他会怎么做呢？他说：“我们必须打造更多的产品，我们的视频供应链非常努力，你知道我们所有的合作伙伴都在昼夜不停地工作。我们的生产量必须更接近市场的需求。而现在，我们离这个目标还很远，所以我们必须继续努力下去。”

黄仁勋更加乐观地说：“有这样的问题也不是坏事。我仍然希望我们能把更多的图形处理器交到那些想要玩游戏的玩家们手里。”

他有充分的理由保持乐观。他的公司正朝着一个结果而努力，而这个结果可能会导致几十年来最显著的计算机模式转变。并行处理单元将可能为先进的人工智能提供动力，而人工智能是无人驾驶汽车的关键，也是在医疗、气候和下一代交通运输领域的重要研究产品。

挑战无处不在，英伟达也无法保证未来会怎样。该公司必须继续深入到关键市场，在供应问题上继续努力，并不断吸引开发者和研究人员加入其平台——但这些都是以后的问题。在2018年GTC大会前夕，黄仁勋似乎有了一个更直接的目标：发表一个振奋人心的主旨演讲。