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联想Watch 9首发售罄，3月29日上午10点再度发售

2018-3-28 16:11:16来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月28日消息  3月20日，联想在北京召开了2018手机新品发布会，联想发布了第一台区块链智能手机联想S5、两款百元机K5和K5 Play。

除此之外，联想还推出了一款超廉价的智能手表——Watch 9，Watch 9采用了常规石英手表设计，加入了智能运动功能，仅售价129元，3月26日，在京东正式开售，现已售罄，目前京东处于无货状态。根据联想官方商城的消息，明天上午10点联想Watch 9将会再度开售，仅限预约用户，预约时间截止到3月29日上午八点，想要购买这款极具性价比的智能手表的小伙伴可以关注一下。

Watch 9共拥多种配色，目前只有黑白两种在售。Watch 9采用人工蓝宝石玻璃设计，高达9H硬度，外壳采用了锌合金喷砂+真空离子镀工艺，支持5ATM防水功能和蓝牙智能连接。通过蓝牙连接手机之后，可对手表进行智能校时，与手机时间同步。另外，还可通过手表查找手机，另外还支持闹钟、短信、QQ、微信等来电通知。

Watch 9定位运动手表，支持睡眠记录/监测、运动记步/运动消耗、久坐提醒等包含了运动手环大部分的功能。续航方面，联想表示其支持12个月的续航。

京东购买链接：手机 | PC

联想官网预约地址：点此访问

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关键词：联想Watch 9智能手表

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