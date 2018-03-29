这款有味道的可穿戴设备，能让某些人躲过截肢的厄运

说到可穿戴设备，大多数人首先想到的应该会是已经成为了很多人标配的智能手表以及智能手环吧。可是今天要为大家介绍的可穿戴设备既不是智能手表和智能手环，也不是李维斯和Google联合推出的智能夹克，而是一双隔着屏幕都能闻到味道的智能袜子。

可是你别小看这双袜子，这双袜子可是能帮助糖尿病人避免截肢的厄运的。在介绍这双智能袜子之前，我们先来进行一波科普。

糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病，其中二型糖尿病更为常见。而导致二型糖尿病的往往是人们不健康的饮食习惯以及锻炼的缺乏。

据世界卫生组织在的一份发表于2017年的报告显示，糖尿病病人数量已经从1980年的1.08亿上升到2014年的4.22亿；全球18岁以上糖尿病患病率从1980年的4.7%上升到2014年的8.5%。也就是说，现在差不多10个成年人里面就已经有1个人有糖尿病。

根据世卫组织的预测，到了2030年，糖尿病将成为第七位主要死因。

怕了没？就问你还敢不敢天天吃油腻的食物，而且还整天坐在办公室不运动。

糖尿病能诱发的并发症有很多，其中包括众多心脑血管疾病、肾衰竭以及今天要介绍的脚部神经病变，也就是俗称的糖尿病足。

患有糖尿病足的病人往往也会因为脚部血液减少而导致脚部水肿、溃烂、感染，甚至还有可能因此而截肢。

而Siren Socks智能糖尿病监控袜子就能帮助糖尿病人有效避免上述噩梦的发生。

据Siren称，大约有56%的糖尿病足患者会因为脚部溃疡而引起感染，当中又会有20%的患者会因此截肢。单单是美国，每年就会有10万个病人因此失去双脚。不仅如此，在接受了截肢手术的糖尿病足患者中，会有高达80%的人在五年内就会过世。

因此，患有糖尿病的患者都需要额外关注自己的脚部健康，并且要经常到医院进行检测。这不仅很麻烦，而且检测也不具备连续性，对糖尿病足预防的有效性大打折扣。

Siren Socks的发言人称，监测脚部温度是检测糖尿病足的最有效方法，Siren Socks能7 x 24小时全天候监测患者的脚部温度。一旦通过检测和分析出脚部温度有异常情况，Siren Socks便能及时通过手机App通知用户，并建议用户尽早寻求医生的帮助，达到及早知道，及早治疗的效果。

Siren Socks的外观以及穿起来的感觉和普通袜子没什么区别，但是它的织物中内置了6个微型温度传感器，对糖尿病患者脚部的6个最容易受伤且引起溃疡的位置进行温度监测。

袜子作为一种需要经常清洗且舒适度要求甚高的物品，要在里面装入传感器并不是一件容易的事。为此Siren开发了名叫Neurofabric的技术并将它应用到了他们的智能袜子上。Neurofabric不仅可以将电子传感器以及蓝牙模块嵌入到织物中，使用该技术的产品还能通过水洗以及烘干。最重要的是，该项技术还能以合理的价格进行量产。

Siren的技术团队成功地在美国和加拿大通过了一型、二型以及妊娠糖尿病患者的测试，并将产品推向了市场。目前，有需要的糖尿病患者可以在其官网进行预购，Siren预计将在今年年末向用户发货。

其实Siren Socks已经不是第一款穿在脚上的可穿戴设备了。

SurroSense Rx同样是一款帮助糖尿病患者预防糖尿病足的智能运动鞋。它能通过鞋垫上的压力传感器来判断糖尿病患者脚部有没有发生水肿。

爱范儿（微信号：ifanr）之前也曾经报道过一款名叫proCover的智能袜子，它通过传感器，能让假肢使用者以低廉且不需要手术的方式获得残疾部位处的知觉，以感知世界。

Sensoria也是一款袜子形态的可穿戴式设备，但与Siren Socks和proCover不同的是，它是通过脚上三个区域的压力传感器来监测用户跑步时的姿态，以此来提供更专业的运动指导。

向来喜欢搞事情的Netflix也曾经推出过一款智能袜子，而且它的功能你应该想不到。用户如果穿上这款袜子，在煲剧时睡着了，袜子便能通过红外发射器暂停正在播放的电视剧。听起来还不错吧，但可惜的是，Netflix并没有推出成品，它只向用户提供了一个半成品以及后续的制作教程，并且需要用户自己按照教程完成这双智能袜子的制作。

虽然这些可穿戴设备中，有像Netflix出的那款一样纯属搞笑的，但也不乏像Sensoria那样能够提高我们的生活质量的。难能可贵的是，还有像Siren Socks和proCover那样，真的能帮助一些有需要的人去摆脱一些痛苦，又或者过上相对“正常”一点的生活。

而这一切，不就是人们常说的科技以人为本吗？