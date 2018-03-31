继中美之后，法国斥资15亿欧元押注人工智能

法国总统伊曼纽尔·马克龙和他的政府正在展开一项围绕人工智能的重大计划。他们想要把法国打造成一个在人工智能方面领先的国家。

马克龙在一次演讲中说：“人工智能既是一项技术、经济、社会的革命，也是一场明显的道德革命。这场革命不会在50或60年内发生，此时此刻，它正在发生。我们有新的机会，我们也可以选择是否要去发展一些创新的点子。”

法国拥有一些全世界最好的数学和工程学院，一些最优秀的数据科学家和人工智能研究人员也来自法国。他们中的许多人现在在加利福尼亚或伦敦为Facebook、Deepmind等公司工作。法国政府希望利用这种软实力来推动法国人工智能的发展。

然而，要如何吸引工程师和科学家呢？法国给出的答案相当复杂，因为政府不想只是在该行业内注入大量的公共资金后便撒手不管了。这一切都是为了创造一个拥有强大支柱的人工智能生态系统。

法国的人工智能战略

首先，许多私营企业已经在法国开设或计划开设人工智能研究中心，Facebook和谷歌已经在巴黎与数百名研究人员展开合作。今天，三星、富士通、DeepMind、IBM和微软都宣布了在法国开设办事处的计划，以专注于人工智能研究。

这代表着数千万美元的投资和数百个新岗位。一位与法国总统关系较好的线人告诉我：“每个人都在说，硅谷现在已经人满为患。“这就是为什么大型科技公司需要在美国以外的其他地方寻找人才的原因。

法国已在人工智能领域取得了巨大的进展。三星选择了法国开设其新的人工智能研究中心，创造了100多个工作岗位。

——伊曼纽尔·马克龙（@emmanuelmacron），2018年3月28日

然而，创造数百个就业岗位的外国公司并不会促进公共研究和欧洲科技巨头的发展，这些公司只是在挖掘他们能找到的最聪明的人才。这就是为什么法国政府想让你在为一家私营企业工作时，基础研究报告的工作可以变得更简单。

法国国家信息与自动化研究所（INRIA）将会与四、五个合作伙伴创建一个国家人工智能研究项目。其目标很简单，在法国学习和研究人工智能项目的人数应该达到现在人数两倍。研究人员还可以访问和使用一些云计算能力来完成他们的工作。

如果你想基于你的研究工作来开一家创业公司，或者你想在你攻读博士学位的过程中为一家私营公司工作，这也会变得更加容易。

其次，法国将在数据方面设置一些新的界限。法国政府将共享新的数据集，以便任何人都可以使用这些数据集构建人工智能服务。

当涉及到健康数据时，法国似乎想要避免另一起NHS/Deepmind事件的发生。尽管多个法国政府部门都在研究是否要设立某种类型的健康数据中心，但马克龙宣布，这一次他们要来真的。INDS将确保服务和公共机构尊重你的隐私权，并在个案基础上进行授权。

第三，在监管方面，企业将能够在多个行业进行试验，并且从自动驾驶汽车行业开始。各公司将能够在2019年测试L4级自动驾驶汽车。

总的来说，法国将在人工智能项目中投资18.5亿美元（15亿欧元），从公共研究到创业投资。去年，马克龙宣布将会有一个新的112亿美元（100亿欧元）的公共基金，由Bpifrance公司管理。马克龙今天表示，支持人工智能创业公司应该是这支新基金的首要任务。

使人工智能尽可能保持中立

可以说，马克龙的演讲中最有趣的部分是关于人工智能的道德影响。随着人工智能算法的日益强大，风险也随之而来，它们可能给人们带来麻烦。

根据Axelle Lemaire提案的法律，法国政府已经不得不将他们使用的所有算法和数据与外界分享。但是对于一些敏感的项目来说，不公开也无伤大雅。马克龙说这仍然是一项正在进行中的工作。

用公共资金资助的研究项目或公司也必须分享一切数据——比如，这可能会影响到公共基础设施公司。

但当你谈到私人公司时，情况就更复杂了。马克龙说《通用数据保护条例》是朝正确方向迈进的一步。现在，他想更进一步。

他目前还没有给出任何实际的建议，但他说应该有一个国际认证的权威机构。例如，这个机构可以确保培训的数据集中没有偏见信息。我不认为Facebook和谷歌会喜欢这个新规定。

最后，如果你的员工不够多元化，你的公司内就会出现一种含有偏见的信息，这就是为什么学校和大学应该确保他们培养的是一批有着不同背景的人。

这并非法国首次推动人工智能发展

就像Next INpact指出的那样，在过去的几年中，有很多关于人工智能的报道——FranceIA、CNIL、OPECST和欧洲经济和社会委员会都在人工智能政策方面给出了自己的建议。

今天，菲尔兹奖得主、国会议员卡德里克·维拉尼分享了一份关于人工智能的新报告。读这样的报告总是很有趣，这也是马克龙今天演讲的灵感来源。

据一位与法国总统关系密切的人士透露，多位部长现在不得不将重点放在为本国产业提供人工智能方面。

今天的报告更像是一个起点，而不是一个结论。法国总统认为人工智能的确重要，但不是迫在眉睫的事情。现在，这一切都是为了说服其他的政府部门把所有紧急任务放在一边，看看什么才是最重要的。