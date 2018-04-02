法国总统马克龙：科技公司人工智能算法必须透明

据国外媒体报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）认为，互联网公司需要对其网络运行的技术更加透明，特别是在各种由人工智能驱动的系统涌现以后。

“我们将施加更多的集体压力来使得这些算法变得透明化。”马克龙在接受《连线》杂志采访时表示。

“我相信，很多未来会出现的创业公司、实验室或者项目，将会去跟他们的客户说‘我可以让你更好地理解我们所使用的算法，以及它带有偏见或没有偏见的地方’。”马克龙说道。“我很确定这会是AI领域的下一波浪潮之一。我认为这将会给私营公司施加更多的压力。”

说服欧洲人分享更多的数据，以及让科技部门更加开放地分享其使用数据的方式，都是马克龙在国内发展人工智能并追赶美国和中国的战略的关键组成部分。马克龙采纳了数学家塞德里克·维拉尼（Cedric Villani）的提案，在3月的最后几天推出了法国的AI路线图，强调数据共享的重要性。

马克龙指出，法国的目标是围绕移动性、安防、医疗保健和金融科技行业发展AI生态圈。他向《连线》表示，他反对将致命武器转变成不需要人为干预的自动化工具。

作为欧洲的人工智能研究中心，巴黎越来越受科技公司的青睐。Alphabet旗下的谷歌和Facebook均已承诺将会在当地招贤纳士，投资设立实验室。

人工智能只是马克龙为了让法国应对好技术颠覆而发起的几场战斗之一。推动欧洲的监管改革是另一场战斗，那将带来方方面面的影响，从数据使用到允许自动驾驶汽车上路行驶，再到互联网公司如何以及在哪里交税。

马克龙告诉《连线》，全球互联网巨头将需要进行改革，增设欧洲机构或国家机构，以此作为其遵循监管规定的一部分。“在某个时候，它们将不得不建立实际的法律机构，将其纳入欧洲，遵守这些规定。”他说。