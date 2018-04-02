小米净水器1A上线发布：1499元更薄更小

IT之家4月2日消息 在米粉节即将到来之际，小米推出了一款全新净水器产品—小米净水器1A（厨下式）。小米净水器1A（厨下式）采用了RO反渗透技术，过滤后的水可以达到直饮标准，相比前代产品，优化了外观结构，体型更加狭长，放在水槽下方时可以空出更多的空间给其他设备。

1A采用小米一贯的极简白色外观风格，使用厨下式设计，不仅不占用台面空间更加美观，而且相比起之前的小米净水器采用了更加狭长的外观造型，整机厚度仅有138mm，可以为水槽下方的橱柜节省出更多空间。

小米净水器1A（厨下式）依然使用无储水罐设计，延续400加仑大通量的优良传统，每分钟出水量高达1L，符合人们的正常用水习惯；400加仑大流量RO滤芯，每天能净化76桶[ 2 ]桶装水。1 : 1的纯水废水比，一杯废水，一杯纯水，省水又环保。同时，无罐的设计无需储水，即滤即饮拒绝二次污染，给你和家人一杯干净新鲜的纯水。

广东省微生物分析检测中心根据最新的食品安全国家标准《包装饮用水》（GB 19298-2014 )对小米净水器的出水水质进行检测。检测结果表明，小米净水器1A（厨下式）的出水水质符合国家标准《包装饮用水》( GB 19298-2014 )的要求。

小米净水器1A（厨下式）采用了创新的3合1符合强化滤芯，更换更加。小米净水器1A（厨下式）将于4月8日早10点于小米商城/有品/天猫/京东/苏宁易购正式开售，小米之家当日同步开售，售价1499元。