华为发布HiAI人工智能引擎：P20首发兼容

IT之家4月4日消息 在去年推出麒麟970 SoC上，华为展示了这款芯片的人工智能特性，通过内置神经处理单元（NPU）可以更快速的识别文字以及图像、场景内容，据XDA报道，华为已经推出了新一代人工智能引擎HiAI，华为P20系列将首发兼容。

据华为介绍，HiAI引擎可以扩展应用程序功能，集成了多种AI功能，使应用程序更加智能和强大。”开发人员现在可以下载DDK（驱动程序开发工具包），SDK和IDE HiAI引擎。

HiAI引擎的应用功能其中之一的亮点是计算机视觉（CV）引擎。计算机视觉引擎是指“计算机模拟人类视觉系统以感知周围环境，确定，识别和理解空间组成的能力”。 CV引擎的功能包括图像超分辨率，面部识别和对象识别。

HiAI引擎还包括一个自动语音识别（ASR）引擎。该引擎只对中国境内开放，ASR引擎是将人的声音转换为文本的功能，其功能包括语音识别，语音转换和文本转语音（TTS）。

自然语言理解（NLU）引擎也是HiAI引擎功能的一部分，但与ASR引擎一样，它只对中国境内开放。它使计算机能够理解人类的声音，这使他们能够进行沟通或自然行动。其功能包括分词，文本实体识别，情绪倾向分析和机器翻译。

HiAI引擎的功能如下：

场景检测：它通过识别图像内容中的场景来“快速分类”图像。华为表示，目前支持多种场景的识别具有较高的准确性。

文件校正和文件检测：这是一个可以校正文件角度的辅助增强功能。它还可以自动识别图像中文档的位置信息。

人脸检测和面部比较：华为称，在人脸检测中，检测给定图像中人脸位置，特征点和姿势的信息，并返回高精度面部直角坐标。

图像分类标签：基于深度学习方法，识别图像中的物体，场景和行为等信息。

图像超解像：华为称可以智能放大基于深度学习的图像。它还可以在保持分辨率不变的情况下获得更清晰，更清晰的图像。

特征图像超解像：可以将包含特征的图像放大9倍。它还可以“增强”图像上字符。

代码检测：据华为称，代码检测通过读取快速响应（QR）码和条形码来获取代码中包含的信息，从而随后提供相关服务。代码检测功能集成在应用程序中。