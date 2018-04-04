社交应用被指在智能手表上毫无意义

随着传说中的图片社交软件Instagram常规更新，Apple Watch用户会发现腕表上的软件图标也随之消失，而团队只是在更新日志中简短的声明“修复错误和性能改进”。很显然，Instagram的苹果表APP被当成Bug删掉了。

促使Instagram做出在苹果表上自杀举动，很大一部分原因在于苹果采取了一项新限制措施。也就是在4月1日前，所有Apple Watch应用必须更新到支持WatchOS 2 SDK或者更高版本，如果想在新腕表上显示应用，则必须支持WatchOS 4 SDK。

这个决定让Instagram团队几乎要疯了，他们的应用程序最早可以追寻到WatchKit 1.0时代，可以说是苹果表的最忠实的支持者，当时智能腕表甚至无法脱离手机独立运行，更没有对视频播放、LTE网络的支持。重新开发一套APP意味着为其付出更高的成本，并且很可能费力不讨好。

Instagram发现人们并不会在手表上观看视频，顶多只会用上腕表的通知功能。但在某些情况下，单纯的手机推送提示远比独立设置一个手表APP效率高很多。

当然抱着这个想法的团队并非只有Instagram，包括Twitter、谷歌、亚马逊在内的苹果表APP团队都在考虑放弃把Apple Watch当成一个独立平台，指望手腕上的小屏幕社交是更加不可能了，还是老老实实当成健康助手、信息推送和时间查看比较好。