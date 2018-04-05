内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >智能时代>人工智能

韩国顶尖大学研究“杀手机器人”，遭多国专家抵制

2018-4-5 15:14:51来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间5日消息，据日本共同社报道，30个国家和地区的人工智能（AI）及机器人工学的专家周三宣布将抵制研究人工智能武器的韩国科学技术院（KAIST），称“这是加速机器人武器开发竞争的动向，令人遗憾”，并表示如果该大学不承诺停止研发，将与之断绝关系。

这一行动的触发点是韩国科学技术院2月份宣布将与韩国防务公司Hanwha Systems联合建立一个研究中心。据《韩国时报》称，该中心的目标是开发应用于军事武器的人工智能（AI）技术”，以便在无人控制的情况下搜索并消除目标。

发出呼吁的是人工智能研究领域著名的澳大利亚学者托比-沃尔什（Toby Walsh），近60名从事机器人研究的专家表示赞同。其中有最著名的杰弗里-辛顿教授、Yoshua Bengio教授和JürgenSchmidhuber教授。

专家们在声明中称，拥有人工智能的机器人武器“可能使战争恶化并为恐怖分子所利用，一旦开发出来将无法挽回”。

另外，专家们将下周在日内瓦召开的联合国会议上讨论对所谓“杀手机器人”的国际限制。围绕具有人工智能的机器人武器，联合国正式专家会议去年11月开始讨论进行管制的可能性。这标志着科学界正在积极争取对AI控制武器进行更强有力的控制。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：机器人

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10