韩国顶尖大学研究“杀手机器人”，遭多国专家抵制

北京时间5日消息，据日本共同社报道，30个国家和地区的人工智能（AI）及机器人工学的专家周三宣布将抵制研究人工智能武器的韩国科学技术院（KAIST），称“这是加速机器人武器开发竞争的动向，令人遗憾”，并表示如果该大学不承诺停止研发，将与之断绝关系。

这一行动的触发点是韩国科学技术院2月份宣布将与韩国防务公司Hanwha Systems联合建立一个研究中心。据《韩国时报》称，该中心的目标是开发应用于军事武器的人工智能（AI）技术”，以便在无人控制的情况下搜索并消除目标。

发出呼吁的是人工智能研究领域著名的澳大利亚学者托比-沃尔什（Toby Walsh），近60名从事机器人研究的专家表示赞同。其中有最著名的杰弗里-辛顿教授、Yoshua Bengio教授和JürgenSchmidhuber教授。

专家们在声明中称，拥有人工智能的机器人武器“可能使战争恶化并为恐怖分子所利用，一旦开发出来将无法挽回”。

另外，专家们将下周在日内瓦召开的联合国会议上讨论对所谓“杀手机器人”的国际限制。围绕具有人工智能的机器人武器，联合国正式专家会议去年11月开始讨论进行管制的可能性。这标志着科学界正在积极争取对AI控制武器进行更强有力的控制。