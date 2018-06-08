苹果再惹集体诉讼：所有Apple Watch存在相同缺陷

据9To5Mac北京时间6月7日报道，最近，苹果因MacBook Pro蝴蝶键盘设计惹上至少三起集体诉讼。现在，它又因Apple Watch智能手表惹上一起集体诉讼。

▲图：苹果因Apple Watch缺陷惹上集体诉讼

当地时间6月4日，原告在位于加利福尼亚州旧金山的法院提起集体诉讼，称所有型号Apple Watch都存在相同的缺陷。

Patently Apple刊文称，该缺陷会导致Apple Watch显示屏出现裂纹、破碎或脱落，“所有型号Apple Watch都存在同一个缺陷，在用户没有任何过错的情况下，购买数天或数周后会，显示屏会出现裂纹、破碎或脱落”。

Patently Apple在文章中指出，苹果一开始就知道这一缺陷的存在，“在售前、售中和售后，苹果积极地向被告隐瞒缺陷的存在。另外，苹果的行为表明，它内部的政策是否认存在缺陷，把缺陷称作是由消费者造成的‘意外损坏’的结果，然后以此为由拒绝提供质保”。

原告要求苹果赔偿500万美元经济损失。

苹果已经承认Series 0型号存在缺陷，把电池和后盖质保期延长至3年时间。它后来将部分Series 2型号质保期也延长至3年，并承认部分型号Series 3存在另外一个问题。

苹果承认的Apple Watch问题，均不涉及显示屏破碎或脱落，不过这可能是由电池鼓胀造成的。