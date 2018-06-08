华为Watch 2轻体验：可能是最接近Apple Watch的智能手表

智能手表，值得买吗？

现在，智能手表虽然已经没有早几年那么新潮了，但身边询问我要不要买智能手表的人，反而是越来越多…

数据能反映智能手表市场回春的迹象，据调研机构IDC据调研机构IDC在今年年初公布的报告显示，2017年出货量达到3330万只的智能手表，将会在2018年达到4360万只，而这个数字可能会在2022年上升至8410万。

同时，IDC的分析师也认为，未来，用户将更倾向于购买智能手表，而不是功能单一的智能手环。

尽管用户对智能手表是越来越感兴趣了，但实际上，除了Apple Watch，不少基于Wear OS的智能手表，其体验可能未必如想象中那般美好。

比如很多时候，它很容易无故断开与手机之间的连接、容易与蓝牙耳机冲突而导致音乐播放没有声音以及突然不提示消息等小毛病，这些都让一些用户在使用过程中，有些糟心。

作为一个长期关注智能手表的媒体，爱范儿也好奇现阶段新发布的Wear OS智能手表究竟有没有针对这些体验上细节，进行改进。所以这次，我们将最近刚发售的华为Watch 2 2018款运动版智能手表，作为体验对象，来看看Wear OS在这方面的体验。

来了解下，它的基本信息

说起来，华为Watch这条产品线对于普通消费者来说，还是有些混乱。毕竟这款只是多了2018款后缀名的华为Watch 2与2017年发布的华为Watch 2在外观设计上，近乎一致。

区别在于，华为Watch 2 2018款的配色变成了黑绿撞色设计；功能上多了「eSIM一号双终端」；系统内核升级至Android 8.0并支持最新的Wear OS；同时，续航表现有了较为明显的提升。

而这些大方面的改进，让华为Watch 2在体验上，比较接近Apple Watch的体验。

首先，我们先来了解一下华为Watch 2的基本参数：

屏幕：圆形1.2英寸分辨率为390*390的屏幕

芯片：高通骁龙2100四核Soc

材质：表面康宁大猩猩玻璃，塑胶表带，表圈为陶瓷

蓝牙：2.4GHz BT4.1 BLE+BR/EDR

电池：420 mAh

防护：IP68防护等级

运存：768MB

储存：4GB

其他：传感器心率传感器（PPG)，气压传感器，CAP电容传感器，ALS /环境光传感器，双麦克风，支持eSIM一号双终端

这当中，「eSIM一号双终端」算得上是此次华为Watch 2 2018款较为重要的功能。

也就是说，华为Watch 2 2018款可以像Apple Watch 3蜂窝版一样，支持一卡双终端的eSIM卡服务，即使脱离手机，也能独立承载通话、上网等功能。除此之外，它还支持eSIM独立号码的功能，方便那些希望在手表上开通一个独立号码的用户使用。

但较为遗憾的是，由于目前华为Watch 2 2018款仅支持上海、深圳、广州、天津、郑州、武汉、长沙的联通用户，以及天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都等7个城市的移动用户。

而笔者的号码归属地暂未在支持列表中，因此，「eSIM」不是本篇文章谈及的重点，我们将着重地谈谈华为Watch 2 2018款在基础功能体验上的感受。

佩戴舒适，适合运动

实际上，除了Apple Watch，鲜有智能手表能让我长期佩戴下仍保持舒适感，而华为Watch 2 2018款就是这鲜有的产品里其中一位代表。

原本华为Watch 2 2018款这份量十足的塑胶表带，加上厚重的手表主体，曾让我在佩戴前犹豫了一阵子。但佩戴之后，它的舒适感超过了我的预期。如果用智能手环厂商惯用的宣传口径来说，这大概就是一种「无感」佩戴感。

得益于表带与手表主体有着一条较为平整的圆弧形设计，接触手腕部分的塑胶材质与手表背面的金属底部，并没有让佩戴，多了一分分裂感，反而带来了较为貼手的舒适性。

同时，表带上众多的限位孔也起到了一定的作用，无论是日常佩戴，还是运动，这些面积不小的限位孔都让手表具备较好的透气性和排汗性。

配合内置的运动功能，华为Watch 2 2018款整体更加适合运动。比如说，在华为Watch 2 2018款的功能中，就加入了一个类似Apple Watch的站立、行走以及心率检测功能。

除了能够带来比普通智能手表更详细的运动数据之外，华为Watch 2 2018款还针对运动爱好者加入了更专业的摄氧量数据检测，帮助用户量化自己的运动表现。

此外，华为Watch 2 2018款还配备了运动指导功能，帮助用户设置一个较为科学的锻炼计划。

稳定的功能体验，是它较明显的优势

对于一些采用Android+Android Wear方案的智能手表用户来说，很多时候，设备的连接稳定性和功能体验是其短板。

但在这方面，华为Watch 2 2018款改善了不少。除了手表的配对App仍需要在手机主动设置为常驻后台之外，华为Watch 2 2018款的稳定性已经比普通智能手表好上不少。

在长达两周的体验过程中，华为Watch 2 2018款无故断连的情况几乎没有发生。

但碍于Android生态的问题，即使是基于Wear OS的华为Watch 2 2018款在经历离手机距离较远、打开飞行模式（会自动关闭蓝牙）等人为断连的情况后，它仍无法做到像Apple Watch那样在断连后，设备自动连接。

说起来，这是我体验过众多的智能手表中，稳定性较为上乘的产品之一。

尽管华为Watch 2 2018款智能手表搭载的是发布时长略久的高通骁龙2100四核Soc，且仅配备了768MB运存，但它整体的流畅性并没有受到影响。

按照它的表现来看，它在打开微信，加载聊天记录的速度还要比Apple Watch 3稍快一些，日常的应用也几乎能做到即点即开。整个体验过程，也鲜有死机、卡顿以及联网异常的情况发生。

除了稳定和流畅之外，这一次华为Watch 2 2018款的续航也有了明显的提升。在大部分情况下，华为Watch 2 2018款的续航表现能达到2天半的时间。

这样的成绩已经与Apple Watch 3的表现较为接近，比起普通智能手表一天一充的表现也好上不少。

当然，以上的续航表现是在未开启蜂窝网络和Wi-Fi下录得的结果。如果开启蜂窝网络，就未必能达到如此强劲的续航表现。

总的来说

如果从购买建议的角度来看，华为Watch 2 2018款接近Apple Watch的续航表现，以及在Wear OS阵营中较为优秀的稳定性和流畅性，再加上它针对运动方面赋予的功能，都让这样一只基于Wear OS的智能手表有了较为充分的购买理由。

而且，说实话，以华为Watch 2 2018款eSIM版1988元的售价，它在一众智能手表中，还是颇具竞争力的。

但话又说回来，相较于Apple Watch，华为Watch 2 2018款碍于一部分Android系统机制，在体验上也仍与Apple Watch保持着些许的距离。比如说，它在断连后没有具备自动重连的机制、又比如它在手机连接多一个蓝牙耳机后，有时会出现蓝牙设备通讯故障而导致蓝牙耳机不能正常输出声音等等。而这些其实也是Wear OS智能手表一惯的通病。

回到购买建议上，如果你是一个使用Android手机的用户，而且需要一款能够帮你更好量化运动的智能手表，那么我想华为Watch 2 2018款确是个值得考虑的选择。但如果你是一个iPhone用户，我觉得除了Apple Watch，其实也没有更好的选择了。