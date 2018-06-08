AI黑科技：靠呼吸、脚印、打字方式就能识别你是谁

众所周知，在今天的网络上，隐私是几乎不存在的。使用虚拟私人网络或者防火墙可能会有所帮助，但生活真正的悲催之处是广告商始终追踪着我们的浏览痕迹，他们描绘了我们的用户画像，然后把我们想要的东西精准地放在了我们面前。

更悲惨的是，人工智能研究人员在不断扩展这一边界，他们在研究如何在现实中也可以识别每一个人。不久的将来，人工智能便可以帮助组织、政府和公司不依靠相机来追踪世界各地的人们的踪迹。从你的嗅觉到你的步态，软件很快就能以各种疯狂的方式破译你的身份。好消息是，毕竟我们每个人都是独一无二的雪花；坏消息是，在神经网络中，每一片雪花非常容易被识别。

走路方式

人们在行走时至少有24种不同的特征可以被测量到。今年春天在《IEEE模式分析与机器智能汇刊》（IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence）上发表的一个名为SfootBD的新系统可以追踪所有这些特征。该系统能够创建你的步态的独特标签，这样它便可以根据你的脚步识别你是谁。该硬件系统的运行需要在地板上安装压力传感器和高分辨率相机，但这些设备可以相对隐蔽地安装。虽然0.7%的误差率使得这一系统并不完美，但它离完美只有一步之遥。对了，Wi-Fi信号也可以识别你的步态。

敲打键盘的方式

我们在发送电子邮件时，手指在不假思索的跳动，结果就是我们每个人打字的独特方式可以被识别。一家名为TypingDNA的罗马尼亚公司可以使用Javascript插件来观察您如何在键盘上输入44个字符，插件利用该样本识别使用者的准确度可以达到99.9%。从积极地一面来看，也许有一天你进入网站时可以不必要输入密码，只要简单地敲打键盘，这便是它的密码。

讲话方式

像谷歌门户这样的平台已经可以区分一个家庭中的父亲与母亲，但尖端的声音研究可以做的不仅仅是这些。美国大通银行和富国银行都在使用“语音打印”来识别频繁欺诈的来电者。一位研究人员最近将声音比作“你的指纹或DNA”，也许这不是一个完美的比喻，但是声音仍然可以帮助验证一个人的身高、体重以及其他人口统计学特征，甚至可以判断一个人的心理状态。

措辞时的呼吸

卡内基梅隆大学的研究人员已经掌握了通过记录我们讲话过程中呼吸引发的吸气和空气湍流来识别一个人，其准确度达到91.3%。这听起来很疯狂，但是如果你意识到每个人的口腔通道都像一个有着独特形状的仪器一样，各不相同，你就不会感到惊奇了。当然，你的呼吸也可以用其他方式进行识别。即使不依靠人工智能，科学家们也可以通过测量呼气中的化学物质——“呼吸印记”来识别出你以及你口腔内独特的微生物群。

总而言之，所有这些技术都足以让你怀疑我们的隐私和匿名性能否继续被保证。如果没有更多的监管措施，我们隐私似乎很是危险。