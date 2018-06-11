揭秘“神捕张学友”的幕后人工智能功臣

“他来听我的演唱会，门票换得手铐一对。”

歌神张学友，并不是第一次开巡回演唱会，但2018年的一场又一场，现在有了新意味。

就在6月9日，又有两名逃犯在张学友金华演唱会被抓获，如果不看日期，还以为只是旧新闻。

然而并不是！“5杀”——这是张学友演唱会的最新记录，于是歌迷开始送上新绰号：歌坛神捕。

还有网友调侃说：“唱歌可能就是歌神的副业”，“不要叫我歌神，叫我阿Sir”。

如果这都不算AI

让歌神加持“神捕”的，不是别人，正是张学友唱到心碎的AI——不是“爱”而是“人工智能”。

AI在张学友演唱会展现威力，最早见报于4月7日的南昌，在演唱会开场没多久，“如果这都不算爱”都没唱完，31岁的江西籍在逃嫌疑犯就被AI锁定，并且帮助警察在茫茫人海中找到了他。

“如果知道就不会去了”，万分后悔的逃犯后来说。

但显然，“歌坛神捕”非一日之功，逃犯们似乎出门也不流行看新闻。

依然在江西，5月5日赣州，一名嫌疑人还没等到歌神开口，在安检中就被抓获了。

5月20日到浙江嘉兴，依然在安检阶段，一名“远道而来”的逃犯迅速被“确认眼神”，就是那个警察叔叔要找的人。

紧接着最近的6.9，浙江金华公安先是在车站抓获一名伪造文书的逃犯郑某，其后又在演唱会入口将临时干起黄牛生意的盗窃嫌疑人马某拿下。

马某在交代中说，这次特意从上海来到金华，不仅为倒卖门票赚钱，更因为自己是张学友歌迷——如果票无法出手，就准备自己去现场近距离观看演唱会。

“如果这都不算爱，我有什么好悲哀。”

如果这都不算AI，“天网”又是为谁开？

谁家AI立功了？

除了出门不看新闻，嫌疑逃犯们也太低估如今的AI。

在这歌神的5杀中，至少有4杀，都直接和AI有关，而且都是人脸识别在安防中的应用。

一起又一起神功破案背后，是一个又一个隐于GOV的名词：天网、雪亮工程、云眼，以及为这些计划和工程提供方案的AI供应商。

或许你最熟悉的是“CV四兽”——旷视Face++、商汤、云从和依图。

但目前为止，四兽还没有任何一家出来认领“歌坛神捕”。

原因很简单：他们都不是上述神捕AI的供应商。

有据可查的是，江西南昌方案，中标的是一家名为“云眼大视界”的江西本土企业，2017年11月的中标金额为352万元。

大华则在官网低调宣布了参与“南昌市雪亮工程”方案供应，但具体何种程度参与，没有更细披露。

赣州能查到一笔金额4096万元的“雪亮工程购买服务”招标，但最后由一家“梦缘招标代理”的本地企业进入公示名单，具体谁成为歌手的AI捕手，不得而知。

浙江嘉兴和金华，招标信息则尚无更多公开可查。

难道整体估值已超100亿美元的CV四大独角兽，在落地上如此不走运吗？

也是，也不是。

一方面可能是“能不能公开”的问题。CV四兽中的其中一家告诉量子位，现在安防领域有不少单子，处于合作保密需求，不能拿出来宣传，只能“闷声发小财”。

目前从各家公开的传播来看，各有侧重：

旷视能公开的是浙江杭州——之前还拿下了G20安防的大单，以及四川西昌。

商汤在官网列出了广东某市公安局，以及云南省公安厅。

云从则有广东省公安厅、牡丹江、重庆沙坪坝和几地的火车站。

依图最新的案例展示有10大省厅级合作，北京、上海、天津及公安部等均在其中。

但如果追溯两月前的公开信息，依图“智能安防”合作伙伴中，还要再多10家，值得一提的是，其中还包括了“歌坛神捕”最先发力的江西省。

可能从上述“侧重”中，你也能窥见一些AI安防赛道里的混战局面：旷视达到了依图腹地杭州，依图拿下了商汤、旷视跟前的北京，总部在重庆的云从把广东拼下，大本营的单子竟不在囊中。

AI安防激战

当然，不得不提的是新玩家之间的激烈竞争。

这也是AI视觉公司们对于合作选择低调宣传的另一层原因，中标之后可能不会一劳永逸，而且不少项目还是赔本中标。

量子位听说的是，在中部某省份的竞标中，600万元的竞标价，最后中标者拿下的价格是400万，令招标者欢欣鼓舞——为国为民省了一大笔钱。

之所以这么玩，是因为拿下的标的案例可以当做“融资BP”里的重要数据，在生意中赔掉的钱，可以推动更大的融资，也算是商业模式的一种。

但是始作俑者风气一开，后续竞争就更为激烈。

于是每一次新竞标，总有更低的价格出现，最后到今年里，已经有一些地方标的案例，中标价低到硬件成本都无法满足，最后只能寻找次级接盘侠甚至烂尾……

值得注意的是，这也让不少AI投资人担忧：一家公司的泡沫，可能会让整个行业垮掉。

不止于CV四兽或其中的某一家。AI安防还在迎来新势力们的大混战。主打多模态识别的银河水滴来了，第四范式、腾讯优图等也来了。

一边是刚稳固格局之间的战争不见终点，另一边还有“跨界”而来的新玩家。

目前看起来还能稳稳赚钱的是海康、大华等“传统”上市大厂。

两家公司的最新年报，披露了一些这个行业的情况。年报显示：

海康威视2017年总营收419.05亿元，同比增长31.22%，净利润94.11亿元，比上年同期增长26.77%，毛利率达到44%。

大华2017年总营收188.44亿元，同比增长41.38%，利润23.78亿元，同比增长30.33%，毛利率为38.23%。

其中，大华的营收全部来自安防行业，而海康威视则是主营在安防。

不难看出：这个行业赚钱着呢。

实际上，当初AI创业公司把安防作为第一枪打响，也是看到海康和大华在该领域的“躺赢数钱”，固有市场+AI升级，营收盈利看起来妥妥的，但没想到蓝海在短短几年拼成红海、甚至是血海。

看起来有点像智能手机市场。

确实也有共同点——跟手机一样，AI视觉技术和方案，正在加速普及，“人无我有”的阶段早已过去，现在是时候拼品牌和口碑了。

所以歌神当前，量子位有个不成熟的小建议，签下张学友，成为歌坛神捕的指定AI。

或者就看接下来的巡回站里，能不能“撞”上了，顺便也附上张学友接下来的演唱会日程：

此外，相关地区公安已纷纷表示：我们准备好了。