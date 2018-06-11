IT之家网友分享：人工智能发展过快的弊端思考

首先，不得不承认的是，人工智能的快速发展，在移动互联网领域主要体现在智能移动设备的语音助手和个人助理上。而这项功能的快速发展，给人类的智能移动生活带来了太大的便捷和帮助！

作为用户，这项技术的发展，确实让用户的智能移动生活有了质的提升；而笔者作为移动互联网行业的从业者，感受到更多的，却是害怕。

首先，笔者作为用户的角度来分析人工智能的高速发展带给我的感受：

便捷的生活方式，智能移动设备替我思考、解决了很多问题。 操作步骤，和操作方式的减少，很慵懒的得到我想要的资讯。 信息获取越来越便捷，设备主动推送给我个人感兴趣的信息。

以上几点只是最具代表性的用户角度的使用感受，而这些便捷，相应的，带给用户的弊端也是很可怕的，首先，用户体验到的便捷性，直接导致的是长期使用中，用户的思考能力下降；操作步骤的减少，不代表用户的使用频率会降低，导致的结果就是用户对于设备的了解度反而减弱；用户获取信息的便捷性，直接体现出的问题，是用户隐私的安全性。

其次，作为移动互联网从业者，用开发者的角度分析一下：

1.人工智能的进步，作为开发者同时处理多项任务的效率有一定的提高。 2.给了开发者更多的研发方向。

更多的，作为开发者，我感受到的，却是弊端：

人工智能的发展，同样的一定程度的限制了开发者的发散性思维，尤其在当下软件市场处于瓶颈期，开发者们的思维被限制，就越难突破这个瓶颈期。

人工智能的发展速度，其实相比于智能移动设备的发展速度快了太多！带来的结果便是传统下的程序员人才需求反而减少。

移动互联网从业者的就业方向再次发生巨大偏移。

笔者开始进入行业，是在14年之前，进入大学之前，移动互联网专业是最炙手可热的专业，而笔者大学毕业后，行业的变革使得太多同行们重新学习或转行。而如今人工智能的这种发展速度，以后的程序员甚至可能可以通过人工智能，一句话，写完一堆代码。

我个人虽然是移动互联网专业的从业者，但智能移动设备的使用时间异常的短。13年时，使用了一台WindowsPhone8.1的Lumia系列机器，当时的Cortana助手，在收到快递的短信后，主动式提醒我物流信息，并且主动式的搜索当地天气，提醒我要不要带伞等等主动式的提醒，起初，我沉浸在Cortana带给我的便捷上，后来感到的是害怕。是一种细思极恐，当时，Cortana就已经有权限读取我的短信，主动提取信息中的内容，并且查询物流信息，也许未来，这样的助理，就能获取我的设备的更高的权限，提供更多的服务和信息，同样的，也就意味着我的个人信息，被这项功能提取的更多了！

我不是个很优秀的程序员，甚至不是个很优秀的移动互联网从业者。但是，人工智能的高速发展，确实有利有弊，作为用户，不能太过于依赖这项功能，不能太放心这项功能；而作为从业者，可以适当的体验这项功能，但应该比普通用户，更低频率，更少依赖性的去使用这项功能，仅仅把这当成是一项值得体验的功能，更多的，应该是去思考！思考其发展性，以及如何更好的整合到智能移动设备以及各种软件中，在这种情况下，尝试从不同的点，去突破软件市场的瓶颈期，发散的思考出更多的发展可能性。

霍金先生的去世，网上的评论太多，有一大部分人也支持“终于不用每天被人吓了”这种说法。但是霍金先生去世的那天，我想到的是有天晚上跟朋友的聊天“如果有一天，你在床上，跟隔壁床的人聊天，你们越聊越开心！越聊越激动！仿佛隔壁床那个人，就是你失散多年的亲兄弟！你终于忍不住的想去拥抱他！但当你看到隔壁床上的时候，发现，那里根本不是‘人’，而是一台冰冷的机器！”每次提及这个话题的时候，我总会忍不住的头皮发麻，留下眼泪。那是一种越思考，越恐怖的感觉。

我不反对人工智能的发展，也不反感，反倒支持从业者们去发展这项技术！但是必须强调安全性！而对于用户，则是不要产生依赖性和太过相信这项技术！

以上，陈如初拙见！若有冒犯，请见谅。