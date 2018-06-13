智能硬件品牌TOPPERS参展CSE Asia 2018：AI智慧生活

IT之家6月13日消息 6月13日，亚洲消费电子展CES Asia 2018在上海新国际展览中心举办。作为亚洲消费技术行业的顶级盛会，CES Asia 2018引领了亚洲消费科技产业的技术趋势与市场发展，覆盖了消费电子最前端热门的产品技术，包含人工智能、AR/VR、汽车技术、智能手机等多个热点领域，超过500家科技公司参展，为消费者乃至整个科技行业带来了众多前沿科技和技术。

本次展览上，国内A股上市公司博信股份携旗下智能硬件品牌TOPPERS系列共计8款产品参展，展位位于N3馆3502展位。

博信股份2018年初宣布进军智能硬件领域，据了解，本次是博信股份首次参展CES ASIA，目前博信股份旗下智能硬件目前已涉足教育、健康、文娱和智能家居四个重点方向。此次除了带来智能音箱S1、智能耳机E1、智能门锁L1、空气净化器A1、智能新风F1、儿童智能手表W1六款产品之外，同步亮相的还有即将上市发售的新品儿童陪伴机器人和主动降噪耳机。

TOPPERS智能音箱▲

在现场，TOPPERS展示了主动降噪耳机E2，据悉，E2也是首次面对用户亮相，它应用了技术手段进行声波的相互抵消来做到降噪效果，全指向灵敏降噪麦克风混合架构，全方位拾取环境噪音，输出至降噪芯片AMS降噪芯片结合TOPPERS降噪算法，消除生活场景中大部分低频噪音。

现场展示的金龟子智能机器人▲

现场展示的“黑科技”智慧教育评测系统Focus1▼

采用了脑机接口技术，现场体验观众头戴设备之后，就可以通过意念控制电动小车的前进，相当科幻。

关于博信股份

博信股份是一家在A股主板上市的科技企业，公司旗下的产品和服务的主品牌是TOPPERS（仁仕），此外还有TOPPDINO、TOPPLOCK等在不同细分领域的子品牌。博信股份目前已经推出了智能音箱、智能耳机、智能门锁、智能净化器、智能新风、儿童智能手表等多款硬件新品。