海信智慧家居AI+信果新品发布

IT之家6月15日消息 6月15日，海信智慧家居AI+信果正式对外发布。AI+信果依托语音交互、影像交互、感知交互三大交互和智控中心，定位为智慧家居的交互和控制中心。

首创立体多维交互

目前智能家居行业潜力巨大，但整个市场缺乏标准的安全体系、产品同质化明显，严重阻碍行业的爆发性持续发展。此次海信发布的AI+信果，依托语音交互、影像交互、感知交互三大交互和智控中心优势，首创立体多维交互技术，为用户提供智慧家居生活交互无界的智能生活新体验。

相较于市面上其他的语音交互类产品，AI+信果拓宽了语音交互的应用领域，提高了语音控制精准性。据介绍，AI+信果依托强大的海信智慧家居Hi-smart系统，在语音交互基础上进行功能迭代，具备人机交互、互联网资源应用、学习知识解答、语音控制4大功能优势，为用户提供“动动口”即可享受便捷智能家居生活的交互方式。无论是语音操控家电家居设备，还是百科知识询问、儿童读物讲述等，均可轻松实现。

移动侦测技术，防护家居安全

AI+信果不仅具备互联网摄像机的基础功能，如视频对话、实时监控，同时还拥有移动侦测以及视频云存储和回放功能。AI+信果自带1080P高清摄像头，支持144°广角拍摄，在主人离家时，若发现有移动影像，第一时间将报警信息发送至用户手机终端。

另外，依托海信自主研发的云平台，所有视频云端存储安全性极高，保护隐私的同时也不占手机内存。作为智能家居生活的大管家，AI+信果采用MTK芯片，可支持同时多个用户使用，传输速度高达1166Mbps，无间隙对接用户需求指示。另外，通过智能家电家居控制、逻辑场景识别、家庭数据存储、支持多协议设备四大功能优势，可以360°全方位的掌控整个家居生活实现智能家居的便捷性和智能化。

AI+信果还具有“个性化”的自我调节，可以有效的对火警、噪音、光照、温湿度等进行监测。例如，在你阅读时能感知室内光线并自动调节灯光亮度，保证最佳阅读状态。除此之外，AI+信果的感知交互能力在发现家居状态异常时也会推送警报信息，让人随时能够监测家中险情。