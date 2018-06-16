2099元！科沃斯地宝DN33智能扫地机器人京东618秒杀

IT之家6月16日消息 在京东商城，科沃斯的一款型号为地宝DN33智能扫地机器人目前已经开启618火爆秒杀，日常活动价元，特惠2099元到手，0-2点下单赠手持吸尘器。

科沃斯（Ecovacs）地宝DN33智能扫地机器人搭载了全新的Smart Nazi 2.0系统，可通过App智能遥控，官方称， 科沃斯（Ecovacs）地宝DN33智能扫地机器人初次清扫建图后，可以长久记忆地图，扫一次就对家庭布局了如指掌。

科沃斯（Ecovacs）地宝DN33智能扫地机器人升级到了Smart Nazi 2.0系统之后，又加入了新一代的LDS激光核A7处理器芯片，扫描更准确，定位也更加精确。

DN33智能扫地机器人内置3000mAh镍氢电池，可连续使用100min，内置240ml水箱，三档水流调节，600Pa-1000Pa真空度自由调节。DN33智能扫地机器人目前已经预售，2099元到手，感兴趣的小伙伴可关注一下。

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此外，地宝DL33智能扫地机器人也开启了618年中秒杀，特惠1449元历史低价，支持视觉导航，扫拖分离，随心切换，咨询客服赠康宁6件套&德式汤锅，点此购买。

