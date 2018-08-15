三星Galaxy Watch/Galaxy Tab S4国行首发实拍

IT之家8月15日消息 今天晚间，除了带了国行Note9手机以外，三星电子还正式发布了国行新款智能手表Galaxy Watch和Galaxy Tab S4平板。

三星Galaxy Watch

Galaxy Watch继承三星智能手表原有的风格：圆形旋转表圈，同时新增息屏提醒功能，提高了可用性。Galaxy Watch可实现模拟真实手表的滴答声和整点报时，以及利用明暗度，呈现出如同光线照射在真实手表上的视觉效果，营造出传统的外观和感觉。

Galaxy Watch提供钛泽银46mm和42mm的午夜黑色或玫瑰金款式。

Galaxy Watch具有新的压力和睡眠监控功能，能够帮助用户完成更多的工作。另外还提供更为丰富的色彩选择，包括钛泽银、午夜黑和玫瑰金等三款表盘以及全新的可定制颜色的表带。

Galaxy Watch的电池续航时间已被提高至80小时以上，Galaxy Watch的LTE智能互联。

Galaxy Watch通过新一代压力管理跟踪器，为用户提供了一种真实的、可监控全身健康的智能体验。这种压力管理跟踪器能自动检测出较高强度的压力并提供呼吸练习，以帮助用户保证注意力的集中。

此外，新一代高级睡眠监测仪能够监测用户的所有睡眠质量水平，包括快速眼动（REM）周期，以帮助用户调整睡眠习惯。

Galaxy Watch还可以帮助用户实现健康目标，例如健身。Galaxy Watch增加了21个新的室内运动，共计能够追踪39项运动，让用户能够定制和改变日常运动习惯。

此外，还支持康宁Gorilla Glass DX +的军用级耐用性，LTE连接、GPS和5 ATM防水功能等等。



国行价格方面暂未公布。

三星平板电脑Galaxy Tab S4

8月初，三星发布了旗下新款平板电脑Galaxy Tab S4，今天晚间，这款产品也来到了国内。

Galaxy Tab S4拥有10.5英寸的屏幕，支持AKG四扬声器，支持Spen，也支持DeX模式；S4还可以连接外接显示器，拥有两种连接模式。

屏占比达到79%；支持AKG的四扬声器，可以自动调节左右声道；SPen支持4096级压感，不需要充电，重量只有9.3g（免费赠送），可以创建gif 信息，也支持息屏速写功能。

三星S4平板搭载用高通骁龙835处理器，还有4GB的内存，辅以64GB/256GB的存储空间（支持外置存储）。平板搭载10.5英寸屏幕，分辨率为2560x1600。

S4后置1300万像素单摄像头，三星S4前置800万像素单摄像头，内置7300mAh电池，预装安卓8.1操作系统。此外，这款平板采用正面无物理按键设计，支持虹膜识别。

产品价格还未公布。

（@汐元、@1900现场拍摄）

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