微软Cortana和亚马逊Alexa正式完成整合！双方可相互对话

北京时间8月15日晚间消息，亚马逊和微软今日联合宣布，双方已完成各自语音助手Alexa和Cortana的整合。如今，Alexa和Cortana的用户可以相互接入对方语音助手的功能。

此次整合大约用了一年的时间。2017年8月30日，微软和亚马逊曾联合宣布，双方已达成语音助手合作协议。今后，微软语音助手Cortana和亚马逊语音助手Alexa将能够相互对话。

例如，用户可以打开亚马逊Echo智能音箱，说：“Alexa，打开Cortana”。当然，用户也可以打开Windows 10设备，然后说：“Cortana，打开Alexa。”

通过此次整合，Alexa用户可以访问Cortana的一些特有功能，如预订会议，访问工作日历，提醒你在回家的路上买些花，或阅读工作邮件等。所有这一切都可以通过语音来完成。

同样，Cortana用户可以通过Alexa来控制家中的智能设备，在亚马逊网站上购物，与第三方开发者开发的2万多种技能互动等。

业内人士称，此次整合将有利于Alexa和Cortana更好地挑战苹果Siri和Alphabet的Google Assistant。

苹果Siri的上市日期要早于Alexa和Cortana，但功能上要落后于其他语音助手，因为越来越多的开发者选择与其他语音助手进行整合。目前，Alexa拥有45000多种技能，Cortana拥有250多种。

目前，亚马逊和微软仅面向美国用户推出了整合后的应用，并将收集用户反馈，用于未来进一步完善。