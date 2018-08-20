三星”大圆盘“智能手表输的彻底：剑走偏锋或是回归传统

每当一款新的智能手表面世时，一个常常会被提及的问题是：它与Apple Watch的差距有多大？毕竟，苹果的设备是这一行业的翘楚，也是唯一一款获得任何突破性市场认可的产品。所以当三星推出最新的智能手表时，很多人都问了这个问题。

关于Galaxy Watch有很多方面可以介绍，例如，它的电池寿命较长，并为浏览内容提供了一个旋转边框。但最重要且最明显的是它的圆形设计。

三星在2015年改用了圆形智能手表(以及它自己的Tizen操作系统，而不是谷歌的安卓系统，现在被称为Wear OS系统)，至今仍在沿用。就在同一年，Apple Watch推出了苹果一直坚持的长方形设计。

据估计，苹果已经售出了500万块手表，而且销售量还在加速。根据IDC的数据显示，今年第一季度出货的“穿戴型智能设备”中，有47.1%是苹果手表。三星的Tizen系统设备占9.9%，而基于谷歌Android或Wear OS系统设备的设备约占30%。

现在，几乎所有的Wear OS系统手表都是圆的。三星和其他厂商之间的圆表总量可能接近苹果的市场份额。但没有一款智能手表能成为苹果长方形手表的强大竞争对手，苹果仍在市场和品牌影响力方面占据主导地位。

苹果手表的成功与它的外形有关吗？市场是否会接受矩形设计而拒绝圆形设计？

两种设计可能无法同时获得成功。“市场现状已经表明，长方形智能手表是可被接受的，因此苹果手表获得了成功，”Moor Insight & Strategy的分析师Patrick Moorhead说。“但这并不能证明消费者拒绝使用圆形智能手表。”

由于软件和硬件方面的原因，现在制作矩形智能手表的设计相比于圆形智能手表设计更容易。

智能手表内的空间是有限且宝贵的，因而，诸如电池、芯片、显示器等许多智能手表的硬件部件可能无法有效地安装到一个圆形外壳中。(2015年发行的Pebble Time Round它使用的是电子纸屏幕，因此可以通过安装更小的电池来摆脱这个难题，这可能是市场所看到的最接近圆形智能手表的东西，而且它看上去也没有十分庞大。)

和苹果一样，三星也提供了两种型号的手表。这两款Galaxy手表都比Apple Watch大得多：

大型版本：

三星Galaxy Watche：46毫米x49毫米x13毫米

Apple Watch: 42.5毫米x 36.4毫米x 11.4毫米

小版本：

三星Galaxy Watch: 41.9毫米x 45.7毫米x 12.7毫米

Apple Watch: 38.6毫米x 33.3毫米x 11.4毫米

三星的圆形设计正迫使其公司发布大型智能手表，但我认为大多数潜在智能手表买家并不希望如此。相比之下，Apple Watch则更为谨慎，并没有引起太多的注意。圆角矩形设计可能是苹果实现这一目标的唯一方法，至少目前是这样。

苹果公司在形式这一因素上取得了成功，至少消费者对此感到很满意。值得注意的是，Fitbit的智能手表业务正是因为使用了类似于苹果的圆角矩形设计才得以站稳脚跟。

在软件方面，苹果分析师Neil Cybart在最近的一封订阅者电子邮件中指出，智能手表需要在矩形手表的表面提供更好的数据显示。你在智能手表表面看到的大部分内容都是从左到右水平的。在圆形观察面上，这些数据的水平线会在显示器的底部和顶部的两端被切断。线条的长度不是动态的，它们不会变短或变长，因为，是否利于观察取决于它们出现在显示器上的位置。

这种动态的线条长度开始暗示一个完全不同的设计主题，它利用圆形设计而不是与之对抗。对于三星来说，这可能意味着要开发一个完全不同版本的、适合在圆形界面上显示的Tizen OS系统。例如，这个操作系统可以将数据显示与运行在手表表面外部边缘的旋转滴答器中。在这样的操作系统出现之前，圆形智能手表可能是将正方形数据基元插入圆形容器的一种尝试。

当Apple宣布今年秋季推出下一款Apple Watch时，苹果与三星智能手表的表盘内容显示方式的差异将更加明显。各种信息来源告诉我，它将显示空间的边界向外推向手表的边缘，以减少黑色边框空间的数量。

打破传统

当使用指针转动来标记时间时，圆形手表的设计是完全有意义的。但这对智能手表而言并不重要，大多数愿意为智能功能支付额外费用的人都明白这一点。

上周，一位主讲人在发布会的舞台上说：“人们喜欢Galaxy Watch因为它看上去像一只真正的手表。”这也是Galaxy Watch的销售策略之一。我认为这意味着三星认为买家会对圆形设计会更加青睐。

三星可能夸大了圆形设计的重要性。在过去，世界上大多数畅销手表都是圆的。但消费者似乎认为智能手表是一种不同的可穿戴设备，与传统手表相比，消费者更喜欢智能手表。他们不希望智能手表看起来像劳力士一样。(实际上，长方形的传统手表也有过售卖。我的同事Harry McCracken指出，圆型手表在20世纪50年代左右才开始主宰市场。)

从美学上讲，如果做得好的话，圆形智能手表也是个不错的设计。我的朋友Glide的首席执行官Ari Roisman指出，苹果已经在手表的操作系统中调整了圆形元素。只是看看许多表盘的形状，以及应用程序屏幕中图标的简单分组，就可以发现了。

总有一天，进入智能手表的组件将小型化到一个轻量级，圆形设计将成为可能。这时可能会出现一个圆形苹果手表。