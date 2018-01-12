手机QQ突然上线“小游戏”开放平台，微信什么时候来

根据知晓程序独家消息，1月11日，手机QQ发布更新版本，突然上线“玩一玩”平台功能的灰度内测。

据了解，“玩一玩”的入口主要有两个：

1、进入手机QQ，在QQ动态的主页会新增“玩一玩”新入口，居于“游戏”的下方位置。

2、进入聊天界面，点击+号入口，选择“玩一玩”即可进入。

在“玩一玩”首页中，采取了卡片式的滑动方式，向左右滑动选择游戏。每个游戏的页卡都配备了15秒的短视频介绍玩法，视频下方的“PLAY”按钮点击就可以开始游戏。

同时，游戏首页上方会有其他用户发出的弹幕飘过，点击弹幕进去可以看到该用户的个人资料页面。其它用户也可点击发出自己的弹幕。这是QQ将年轻化互动玩法引入游戏社交的一个尝试。

点击首页顶端右上角的“历史记录”，用户还可以查询到近2周与自己玩过游戏的好友，和自己玩过的全部游戏，并自行调整顺序。

目前，可以看到“有喵气大冒险”、“冰面炫舞”、“咕咚大作战”、“全民追追乐”等多款游戏，首批上线的仍以腾讯各大工作室自研为主。目前，灰度测试只开放给了安卓用户，iOS最新版本还无法看到。

同时，根据消息，手机QQ的“小游戏”上线和平台上线等动作将会多步并走，尽快全面上线。在手机QQ推出新版本后，白鹭科技等国内多家游戏引擎公司随即宣布添加了对于QQ玩一玩平台游戏开发的支持。

这意味着开发者只需使用已接入QQ的各大引擎公司的最新版本，通过调用引擎完整工具流，就可以将游戏发布至QQ玩一玩平台，而无需过多的关注底层技术细节。该平台预计将于2018年3月或4月对QQ用户全量开放。

此前，2017年12月28日，在微信更新的6.6.1版本上线了“小游戏”。而普通玩家和广大游戏开发公司都对微信接下来何时上线微信小游戏开放平台充满了期待。如今，手机QQ已经有抢先上线H5小游戏开放平台了，微信的会什么时候来呢？