Nvidia上线GeForce玩家专属画廊：可直接分享Ansel截图

IT之家3月22日消息 Nvidia在GDC 2018期间更新了自家的GeForce Experience软件，现在玩家可以通过这个软件将自己的截图上传至名为“Shot with GeForce”的Nvidia定制网站。

根据Nvidia在GDC 2018大会上提供的消息，玩家们已在 GeForce GTX 显卡上使用 Ansel 截取了 500 多万张精美独特的游戏画面。Shot with GeForce 专为 Ansel 功能而设计，供玩家上传、查看和分享各种类型的 Ansel 屏幕截图。

玩家通过“Shot With GeForce”网站上传使用Ansel截图工具进行的截图，用户可以使用自己的 NVIDIA 帐户登录网站，然后单击右上方的“Upload”（上传）按钮，然后拖放屏幕截图即可。通过单击“Account” （帐户）>“Profile”（个人资料）按钮，玩家可访问所有上传的截图。

在Shot With GeForce网站中，玩家还可以将用户的截图分享到社交平台上，为自己喜欢的截图添加书签，以及通过上传并分享自己的精美截图参加 Nvidia官方举办的Ansel 竞赛。

Shot With GeForce官方地址：点击这里