内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >软件之家>软件快报

硬件检测工具AIDA64 v5.97版发布：支持Win10春季创意者更新

2018-3-28 15:41:39来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月28日消息 知名PC硬件检测工具AIDA64今天发布了v5.97版本更新，本次更新实现了64位AVX-512加速基准测试，增加了对华硕ROG RGB LED主板和显卡的传感器值的监控，并支持最新的AMD和Intel CPU平台以及AMD和NVIDIA联合推出GPGPU计算技术。

AIDA64是一款测试软硬件系统信息的工具，它可以详细的显示出PC的每一个方面的信息。AIDA64不仅提供了诸如协助超频，硬件侦错，压力测试和传感器监测等多种功能，而且还可以对处理器，系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。

AIDA64是一个为家庭用户精简的Windows诊断和基准测试软件。AIDA64提供了一个范围广的特点，协助在超频，硬件错误诊断，压力测试，和传感器监测。它具有独特的能力来评估处理器，系统内存和磁盘驱动器的性能。

新功能和改进

  • 针对英特尔Skylake-X和Cannon Lake CPU的AVX-512优化基准

  • 支持Win10春季创意者更新

  • 支持AMD Ryzen Pinnacle Ridge和Raven Ridge处理器的AVX2和FMA 64位基准测试

  • 华硕ROG RGB LED主板和显卡支持

  • 针对英特尔凌动C3000 Denverton SoC优化的64位基准测试

  • 基于英特尔Cannon Lake PCH芯片组的主板改进

  • 海盗船K68 RGB LED键盘和Dark Core RGB LED鼠标支持

  • 适用于英特尔赛扬/奔腾 Gemini Lake SoC的64位多线程基准测试

  • 支持3ware，AMD，HighPoint，Intel，JMicron，LSI RAID控制器

  • AMD Radeon Pro SSG，Radeon Pro WX 3100的GPU细节信息更新

  • NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB，Quadro V100，Titan V GPU细节信息更新。

下载地址戳此

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AIDA64

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10