硬件检测工具AIDA64 v5.97版发布：支持Win10春季创意者更新

IT之家3月28日消息 知名PC硬件检测工具AIDA64今天发布了v5.97版本更新，本次更新实现了64位AVX-512加速基准测试，增加了对华硕ROG RGB LED主板和显卡的传感器值的监控，并支持最新的AMD和Intel CPU平台以及AMD和NVIDIA联合推出GPGPU计算技术。

AIDA64是一款测试软硬件系统信息的工具，它可以详细的显示出PC的每一个方面的信息。AIDA64不仅提供了诸如协助超频，硬件侦错，压力测试和传感器监测等多种功能，而且还可以对处理器，系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。



AIDA64是一个为家庭用户精简的Windows诊断和基准测试软件。AIDA64提供了一个范围广的特点，协助在超频，硬件错误诊断，压力测试，和传感器监测。它具有独特的能力来评估处理器，系统内存和磁盘驱动器的性能。

新功能和改进

针对英特尔Skylake-X和Cannon Lake CPU的AVX-512优化基准

支持Win10春季创意者更新

支持AMD Ryzen Pinnacle Ridge和Raven Ridge处理器的AVX2和FMA 64位基准测试

华硕ROG RGB LED主板和显卡支持

针对英特尔凌动C3000 Denverton SoC优化的64位基准测试

基于英特尔Cannon Lake PCH芯片组的主板改进

海盗船K68 RGB LED键盘和Dark Core RGB LED鼠标支持

适用于英特尔赛扬/奔腾 Gemini Lake SoC的64位多线程基准测试

支持3ware，AMD，HighPoint，Intel，JMicron，LSI RAID控制器

AMD Radeon Pro SSG，Radeon Pro WX 3100的GPU细节信息更新

NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB，Quadro V100，Titan V GPU细节信息更新。

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